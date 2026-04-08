Незалежнл від того, чи вирушаєте ви у дорогу на власному авто, чи орендуєте, такий подорож відкриває набагато кращий доступ до локацій, які часто залишаються поза популярними туристичними маршрутами, пише In Journal.

Європа вражає різноманіттям – від морського узбережжя до гірських доріг, а завдяки невеликим відстаням можна планувати спонтанні поїздки. Фахівці склали маршрути, які ідеально підходять для подорожі на авто.

Які європейські країни відвідати на автомобілі?

Мадейра

Ця країна ідеально підходить для подорожей автомобілем. Розпочинати варто зі столиці острова, звідки легко дістатися до мальовничих локацій. Серед них – Камара-де-Лобуш, Кабо-Жирао та Порту-Моніш.

Доволі цікавими локаціями є Сан-Вісенте та Сантана з казковими традиційними будинками. Хто хоче побачити гірські пейзажі, варто вирушити до найвищих точок острова – Піку-ду-Арієйру та Піку-Руйву, звідки відриваються захопливі краєвиди.

Пересуватися островом дуже зручно завдяки тунелю, що з’єднує північ та південь. Подорож зручна тим, що можна зробити випадкові зупинки будь-де та будь-коли.

Тоскана (Італія)

Мандрівники обожнюють подорожувати Тосканою на автомобілі. Виїжджати варто з Флоренції, а далі маршрут веде до Пізи зі знаменитою вежею. Дорога простягається до Лукки та Сієни. Завершити подорож можна на острові Ельба з неквапливим ритмом життя.

Атлантична дорога (Норвегія)

Цей маршрут називають одним з найефектніших у світі, хоч і довжина його становить 8 кілометрів. Атлантична дорога з’єднує невеликі острови серією мостів, які зависають над океаном. Цей маршрут ідеальний для тих, хто хоче яскравих та незабутніх вражень.

Андалусія (Іспанія)

Південь Іспанії підходить для автомобільної мандрівки. Починати подорож можна із Севільї – міста фламенко та вражаючої архітектури, а далі вирушити до Ронди зі скелями.

На шляху зустрінуться білі села Міхас і Фріхіліана, а також узбережжя з пляжами Малаги та Нерхи. Далі маршрут веде до Атлантики – у Кадіс, Таріфу та Уельву, де відкриваються краєвиди аж до берегів Африки. Подорож варто завершити у Хересі, насолоджуючись місцевим вином.

До слова, Андалусія в Іспанії стала найпривабливішим туристичним напрямком Європи, обійшовши Канарські та Балеарські острови, пише Express.

Південний регіон Іспанії приваблює туристів поєднанням теплого клімату, яскравої культури, вражаючої архітектури, історичних міст і сонячних пляжів.

Прованс (Франція)

Подорож Провансом подарує незабутнє знайомство з лавандовими полями, виноградниками та старовинними селами. Горд, Руссіллон і Мустьє-Сент-Марі зачарують атмосферою та панорамними видами.

Різноманітності маршруту нададуть природні ландшафти – ущелина Вердон і регіон Камарг. Ця мандрівка підійде усім, хто закоханий у прованський вайб Франції.

