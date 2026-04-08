Независимо от того, отправляетесь ли вы в дорогу на собственном авто, или арендуете, такое путешествие открывает гораздо лучший доступ к локациям, которые часто остаются вне популярных туристических маршрутов, пишет In Journal.

Европа поражает многообразием – от морского побережья до горных дорог, а благодаря небольшим расстояниям можно планировать спонтанные поездки. Специалисты составили маршруты, которые идеально подходят для путешествия на авто.

Какие европейские страны посетить на автомобиле?

Мадейра

Эта страна идеально подходит для путешествий на автомобиле. Начинать стоит со столицы острова, откуда легко добраться до живописных локаций. Среди них – Камара-де-Лобуш, Кабо-Жирао и Порту-Мониш.

Довольно интересными локациями являются Сан-Висенте и Сантана со сказочными традиционными домами. Кто хочет увидеть горные пейзажи, стоит отправиться к самым высоким точкам острова – Пику-ду-Ариейру и Пику-Руйву, откуда отрываются захватывающие виды.

Передвигаться по острову очень удобно благодаря тоннелю, соединяющему север и юг. Путешествие удобно тем, что можно сделать случайные остановки в любом месте и в любое время.

Тоскана (Италия)

Путешественники обожают путешествовать по Тоскане на автомобиле. Выезжать стоит из Флоренции, а дальше маршрут ведет к Пизе со знаменитой башней. Дорога простирается до Лукки и Сиены. Завершить путешествие можно на острове Эльба с неторопливым ритмом жизни.

Атлантическая дорога (Норвегия)

Этот маршрут называют одним из самых эффектных в мире, хоть и длина его составляет 8 километров. Атлантическая дорога соединяет небольшие острова серией мостов, которые зависают над океаном. Этот маршрут идеален для тех, кто хочет ярких и незабываемых впечатлений.

Андалусия (Испания)

Юг Испании подходит для автомобильного путешествия. Начинать путешествие можно с Севильи – города фламенко и впечатляющей архитектуры, а дальше отправиться в Ронду со скалами.

На пути встретятся белые деревни Михас и Фрихилиана, а также побережье с пляжами Малаги и Нерхи. Далее маршрут ведет к Атлантике – в Кадис, Тарифу и Уэльву, где открываются виды вплоть до берегов Африки. Путешествие стоит завершить в Хересе, наслаждаясь местным вином.

К слову, Андалусия в Испании стала самым привлекательным туристическим направлением Европы, обойдя Канарские и Балеарские острова, пишет Express.

Южный регион Испании привлекает туристов сочетанием теплого климата, яркой культуры, впечатляющей архитектуры, исторических городов и солнечных пляжей.

Прованс (Франция)

Путешествие по Провансу подарит незабываемое знакомство с лавандовыми полями, виноградниками и старинными деревнями. Горд, Руссиллон и Мустье-Сент-Мари очаруют атмосферой и панорамными видами.

Разнообразия маршруту предоставят природные ландшафты – ущелье Вердон и регион Камарг. Это путешествие подойдет всем, кто влюблен в прованский вайб Франции.

