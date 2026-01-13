Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Які міста та локації Шотландії стали найкращими для зимових подорожей?

Шотландське місто визнали найкращим для зимової подорожі – і це не Единбург чи Глазго. Лідером рейтингу став Абердін, який експерти назвали ідеальним напрямком для січневого відпочинку, особливо для сімей та поціновувачів природи.

Атмосфера міста: дивитись відео

Абердін очолив список найкращих зимових місць у Шотландії, випередивши більш популярні туристичні міста. Відоме як "Гранітне місто", воно приваблює атмосферою затишку, історією та близькістю до природи навіть після завершення різдвяних свят.

Мандрівникам тут доступні прогулянки в національному парку Кернгормс, екскурсії для спостереження за дельфінами в гавані, а також відвідування легендарних замків. Окрім цього, місто має активне культурне життя: галереї, фестивалі, жива музика та ресторани зі свіжими морепродуктами.

Архітектура у Форт-Вільямі / фото Trips.com

Друге місце у рейтингу посів Форт-Вільям, який взимку приваблює шанувальників гірських пейзажів і спокійної атмосфери Гайленду. Третю сходинку зайняв національний парк Кернгормс, далі острів Скай і Лох-Несс, відомі своєю дикою красою та містичною атмосферою.

Також туристи на платформі Reddit рекомендують відвідати замок Данноттар. Він розташований ближче до Стоунгейвена, а не до Абердіна, але місце просто неймовірне. Ось для вас перелік топ 10 зимових напрямків Шотландії, які ідеально підходять і для січня:

Абердін; Форт-Вільям; Національний парк Кернгормс; Острів Скай; Лох-Несс; Стірлінг; Гленко; Ейвімор; Оркнейські острови; Лох-Ломонд і Національний парк Троссахс;

