Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Які міста та локації Шотландії стали найкращими для зимових подорожей?
Шотландське місто визнали найкращим для зимової подорожі – і це не Единбург чи Глазго. Лідером рейтингу став Абердін, який експерти назвали ідеальним напрямком для січневого відпочинку, особливо для сімей та поціновувачів природи.

Абердін очолив список найкращих зимових місць у Шотландії, випередивши більш популярні туристичні міста. Відоме як "Гранітне місто", воно приваблює атмосферою затишку, історією та близькістю до природи навіть після завершення різдвяних свят.
Мандрівникам тут доступні прогулянки в національному парку Кернгормс, екскурсії для спостереження за дельфінами в гавані, а також відвідування легендарних замків. Окрім цього, місто має активне культурне життя: галереї, фестивалі, жива музика та ресторани зі свіжими морепродуктами.
Архітектура у Форт-Вільямі / фото Trips.com
Друге місце у рейтингу посів Форт-Вільям, який взимку приваблює шанувальників гірських пейзажів і спокійної атмосфери Гайленду. Третю сходинку зайняв національний парк Кернгормс, далі острів Скай і Лох-Несс, відомі своєю дикою красою та містичною атмосферою.
Також туристи на платформі Reddit рекомендують відвідати замок Данноттар. Він розташований ближче до Стоунгейвена, а не до Абердіна, але місце просто неймовірне. Ось для вас перелік топ 10 зимових напрямків Шотландії, які ідеально підходять і для січня:
- Абердін;
- Форт-Вільям;
- Національний парк Кернгормс;
- Острів Скай;
- Лох-Несс;
- Стірлінг;
- Гленко;
- Ейвімор;
- Оркнейські острови;
- Лох-Ломонд і Національний парк Троссахс;
Де відпочити біля моря взимку?
Ми вже писали про ідеальні локації для відпочинку у лютому біля моря. Однією із них є Агадір, Марокко – середня температура 21 градус, золоті пляжі, серфінг, історичні руїни та різноманітні ринки.
Або ж, багато туристів поділилися своїм досвідом відпочинку на Фуертевентурі: вони провели там тиждень у лютому, відзначили комфортну теплу температуру, яка дозволяла купатися щодня, і радять брати в оренду автомобіль, щоб щодня досліджувати нові пляжі залежно від напрямку вітру.