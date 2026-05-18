Як стільки всього поміщається у Чорногорії, яка історія цієї країни та що взагалі про неї цікаво знати? З посиланням на encyclopedia.com і не тільки розповідаємо про все це докладніше.

Дивіться також Найстаріше озеро Європи та місто 365 церков: чому до Північної Македонії дійсно варто поїхати

Де розташована Чорногорія та який пройшла історичний шлях?

Чорногорія лежить у самому серці Балканського півострова на узбережжі Адріатичного моря, і займає 13 812 квадратних кілометрів. Для порівняння – площа Тернопільської області в Україні лише ледь-ледь більша, вона становить 13 823 "квадрати".

На заході Чорногорія межує з Хорватією й Боснією та Герцеговиною, на півночі лежить Сербія, на сході Косово, на південному сході – Албанія. Офіційний туристичний портал країни montenegro.travel характеризує її так: "Настільки маленька, що можна перетнути за день".

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Рельєф тут різкий і контрастний – від вузької адріатичної смуги до гірських хребтів, де середні висоти перевищують 2000 метрів. А найвища точка, пік Зла Колата, сягає 2534 метрів. На узбережжі – середземноморський клімат, улітку середня температура сягає 27 градусів.

Офіційна столиця країни – Подгориця, але культурним і духовним центром вважають стару королівську столицю Цетіньє. Населення Чорногорії сягає близько 620 тисяч людей, мова тут чорногорська, а валюта – євро, хоча країна не є членом Євросоюзу.

З цікавого щодо історії: слов'яни на ці землі прийшли у VI – VII століттях, потіснивши іллірійців. Тут була провінція Риму, а у середньовіччі – держава Зета, навколо якої й сформувалася сучасна Чорногорія. Ця назва офіційно існує з кінця XV століття.

Головне, що визначило чорногорський характер – це те, що країну так і не змогла повністю підкорити Османська імперія. Цетіньє захоплювали тричі – у 1623, 1687 і 1712 роках, – але кожного разу місцеві відбивали його. У 1799 році Порта навіть офіційно визнала, що не завоювала Чорногорію і та не повинна платити данину.

Після двох Балканських воєн і Першої світової Чорногорія увійшла до складу Югославії, а після її розпаду – до федерації з Сербією. Незалежність країна проголосила у червні 2006 року, у 2017 вступила до НАТО. На 2026 рік країна перебуває на фінальному етапі вступу до ЄС.

Усі найкрасивіші краєвиди Чорногорії: дивіться відео ScenicRelaxationFilms

Чим унікальна Чорногорія сьогодні та чому подобається туристам?

Назва Чорногорія – прямий переклад слів Crna Gora, Чорна Гора. Це від гори Ловчен, яка здіймається над затокою Котор і справді на вигляд чорна на тлі неба. Ловчен – багатовіковий символ незалежності, а на її вершині стоїть мавзолей національного поета і правителя Петра II Петровича Нєгоша.

Чорногорія має 5 національних парків на крихітній площі, і кожен зі своїм обличчям. Це морське узбережжя, первісний ліс, гірські піки з каньйонами та найбільше озеро Балкан, як вказано на visit-montenegro.com. Усе це та багато іншого роблять країну надзвичайно привабливою для туристів – і ті її гідно оцінюють.

Ми проаналізували майже 100 тисяч незалежних відгуків, опублікованих туристами на спеціалізованих туристичних платформах... Чорногорія як туристичний напрямок отримала оцінку 87,8 бала зі 100, чим ми можемо пишатися, але що водночас зобов’язує нас і надалі підтримувати такий високий рівень якості,

– розповідала на vijesti.me директорка Національної туристичної організації Чорногорії докторка Ана Тріпкович Маркович.

Найвідомішими локаціями є Біоградська Гора між Колашином і Мойковацем, що захищає один із трьох залишків первісного лісу у Європі, та Скадарське озеро, спільне з Албанією. Воно найбільше на Балканському півострові та відоме орнітологічним різноманіттям і виноробними селами на берегах.

І, звісно, обов'язкова та здатна вразити місцина – каньйон річки Тара. Це другий за глибиною каньйон у всьому світі після Гранд-Каньйону у США – понад 1300 метрів завглибшки. Рафтинг бірюзовою Тарою – один із найпопулярніших активних маршрутів Балкан, що працює з весни до осені.

Нарешті, мабуть, головна туристична фішка Чорногорії – це її пляжі. Офіційно зареєстрованих таких – аж 117. Загалом Адріатичне узбережжя країни тягнеться на 295 кілометрів від Герцег-Нові на заході до Улциня на півдні. І кожна ділянка має власний характер.

Якщо ви вперше у Чорногорії, ось що варто знати: дивіться відео AlpGalipcy

Найцікавіші та найкрасивіші пляжі Чорногорії: де вони та чим особливі?

Котор і Бока-Которська затока. Це серце чорногорського туризму й об'єкт ЮНЕСКО. Затока нагадує фіорд – гори тут спускаються просто у воду, вода спокійна безвідносно до погоди, а середньовічні мури Котора підіймаються скелею вище 260 метрів.

Пераст. Він поруч – це крихітне містечко з 16 бароковими палацами та двома острівцями посеред затоки. На одному з них стоїть церква Богородиці на Рифі, зведена у 1630 році на місці, де моряки знайшли ікону Діви Марії.

Будва. А тут – головний курортний центр із найбільшою концентрацією готелів, ресторанів і нічного життя. Середньовічне Старе місто стоїть на маленькому півострові, а пляжі Могрен і Яз – серед найбільш відвідуваних влітку, про що свідчать відгуки на tripadvisor.com.

Святий Стефан. Саме тут – найвпізнаваніший кадр Чорногорії: острів-село XV століття, з'єднаний з берегом піщаною косою. Нині це закритий розкішний курорт Aman, але самі пляжі коси відкриті для всіх.

Улцин. Тут на Velika Plaža ви знайдете цілих 12 кілометрів дрібного піску, це найпівденніший і найдовший піщаний пляж на всьому адріатичному узбережжі Чорногорії та центр кайтсерфінгу.

Чи дійсно Чорногорія є бюджетною альтернативою Хорватії та відповіді на інші цікаві питання про цю країну: дивіться відео bolobantravel

Що важливо знати туристу, плануючи подорож до Чорногорії?

Пік сезону у Чорногорії припадає на період із кінця червня до кінця серпня, коли ціни подвоюються і курорти переповнені. А травень, червень, вересень і початок жовтня – найкращий час, коли море тепле, туристів менше, а ціни цілком людські.

До слова, про ціни – Чорногорія дешевша за Хорватію, але дорожча за Албанію. Відпочинок тут помітно вигідніший, ніж у більшості країн Євросоюзу. А от щодо сервісу бувають нюанси – автор із власного досвіду знає, що місцеві не полюбляють поспішати, вдоволені й без того стабільним потоком туристів.

Перебування у Чорногорії не варто планувати менш як на тиждень, якщо хочете повністю пізнати країну. Мандрівниця та блогерка Хелена Сула на своєму сайті пропонує цікавий та, можливо, оптимальний маршрут мандрівки країною, розрахований на тиждень. Ось який він має вигляд:

День 1 – Подгориця, Которська затока.

День 2 – Старе місто Котора та Пераст.

День 3 – Будва та Светі Стефан.

День 4 – Національний парк озера Скадар.

День 5 – Національний парк Дурмітор та Чорне озеро.

День 6 – Каньйон річки Тара та монастир Острог.

День 7 – Національний парк Ловчен, Подгориця.



Чорногорія пропонує гірський та морський відпочинок, а також неймовірну атмосферу / Колаж 24 Каналу фото odrukach

Які ще туристичні магніти Балкан поруч із Чорногорією варто відвідати?

Зверніть увагу на Албанію – там наче Мальдіви за балканськими цінами, а ще майже немає росіян. Неймовірно красивий пляж Ксаміл на Іонічному узбережжі – місце, яке ви ніколи не забудете.

Якщо завітаєте до Хорватії, то врахуйте, що пляжі там переважно кам'янисті або галькові, тому спеціальне взуття – не розкіш, а необхідність. А ще там магазини в неділю часто не працюють, тож продукти варто купувати заздалегідь.

"Мальдіви" можна пошукати й у Греції. До прикладу, на острові Лефкада в Іонічному морі – там пляжі Порто Кацікі та Егремні оточені яскраво-блакитною водою та білими скелями, і при цьому місцина значно менш переповнена, ніж Корфу чи Родос.