Хоч і Албанія, і Хорватія розташовані на Балканському півострові і обидві мають вихід до Адріатичного моря, насправді вони зовсім різні і пропонують різний відпочинок. Про те, яку країну обрати відповідно до запиту, розповідає 24 Канал.

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Природа і пляжі

Хорватія складається з 1200 островів з бірюзовою водою та сосновими лісами біля узбережжя. Піщаних пляжів дуже мало, здебільшого тут галька, через що вода у морі є кришталево чистою. У Хорватії нема широких пляжів – країна славиться атмосферними та затишними бухтами. Біля моря є уся необхідна для відпочинку інфраструктура – облаштовані пляжі, кафе та ресторани, душі. Однак у високий сезон може бути доволі людно.

В Албанії море так само чисте, але природа більш незаймана, дика. Тут можна знайти багато безлюдних пляжів, де чути лише шум моря і крик чайок. Пляжі є і піщані, і галькові. Інфраструктура не така розвинена як у Хорватії.



Море у Саранді, Албанія / Фото Ingo Joseph, Pexels

Ціни

Ціни у Хорватії, особливо влітку, можуть "кусатися". Оскільки країна популярна серед туристів з Західної Європи, то й ціни тут відповіді. І житло, і харчування, і навіть вартість шезлонга на пляжі значно дорожчі, аніж в Албанії. Наприклад, за обід на двох у простому ресторані треба віддати 25 – 40 євро, а за вечерю з келихом вином у туристичному центрі – 50 – 70 євро.

Албанія лиш починає розвивати туризм, а тому ціни тут досить демократичні. Дехто навіть називає цю країну справжнім раєм для бюджетних мандрівників. У МАФах з фаст-фудом тут пропонують дуже смачні піти всього за 4 – 8 євро. Повечеряти в ресторані можна за 20 – 25 євро на двох.

Якщо бюджет обмежений, то вибір напрямку для відпочинку очевидний.



Місто Ровінь у Хорватії / Фото Nathanael Schmer, Pexels

Історія та екскурсії

Дубровник, Спліт, Плітвицькі озера – ці місця у Хорватії відомі на весь світ і належать до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У Хорватії можна знайти середньовічні замки, мости, римські руїни, старі міста. Ця країна кишить історією та старовиною.

Культурні пам'ятки в Албанії менш відомі, але також зі своєю, особливою атмосферою – Гірокастра, Берат, Бутринті тощо.

Якщо ви любите історію та архітектуру, то Хорватія підійде більше.



Місто Спліт у Хорватії / Фото Spencer Davis, Pexels

До речі, величезною перевагою Албанії є те, що тут практично нема росіян. Щоб потрапити у країну, їм потрібно оформити візу. Албанці люблять українських туристів, знають українські фрази і навіть вигукують "Слава Україні!".

Якщо ви шукаєте бюджетний відпочинок та красиву природу, то Албанія – найкращий варіант. Хорватія – це про комфорт, європейський сервіс, багату історію та високі ціни.