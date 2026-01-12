Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Які країни світу найбезпечніші для подорожей наодинці у 2026 році?

Дослідники визначили найбезпечніші країни світу для подорожей наодинці, ґрунтуючись на останніх глобальних даних про злочинність, безпеку жінок, політичну стабільність, ризики стихійних лих та туристичну інфраструктуру.

Країни розподілили на п'ять рівнів безпеки: від "дуже безпечно" до "високого ризику". Найбезпечніші напрямки зосереджені в Європі та Азії, де поєднуються низька злочинність, політична стабільність та розвинена інфраструктура:

15. Німеччина (Європа) – низька злочинність, ефективний громадський транспорт, безпечне пересування навіть уночі.

14. Катар (Близький Схід) – мінімальна злочинність, високий рівень безпеки для жінок. Важливо дотримуватись місцевих традицій у поведінці та одязі.

13. Чехія (Європа) – безпечне пересування після заходу сонця, ефективний транспорт, кишенькові крадіжки в туристичних районах.

12. Португалія (Європа) – дружні місцеві, надійний транспорт. Будьте уважні у переповнених туристичних зонах.

11. Словенія (Європа) – низький рівень злочинності, комфортні міські прогулянки та пригоди на природі.

10. Японія (Азія) – один із найнижчих показників злочинності у світі. Самостійні прогулянки нормальні й безпечні.

9. Естонія (Європа) – безпечні міста, ефективний транспорт. Остерігайтеся кишенькових крадіжок у туристичних зонах.

8. Нідерланди (Європа) – низька злочинність, дружня атмосфера, інфраструктура для самостійних подорожей.

7. Австрія (Європа) – безпечні міста, надійний транспорт, низький рівень насильницьких злочинів.

6. Фінляндія (Європа) – стабільна країна, безпечна для соло-мандрівників, низька злочинність, доброзичливі місцеві.

5. Ісландія (Європа) – мінімальні насильницькі злочини. Основна небезпека – стихійні явища та складні погодні умови.

4. Швейцарія (Європа) – практично відсутня злочинність, чисті та пунктуальні потяги, безпечні походи.

3. Данія (Європа) – компактні, безпечні міста. Дрібні крадіжки – основний ризик, громадський транспорт надійний.

2. Об'єднані Арабські Емірати (Близький Схід) – низька злочинність, сильна присутність поліції та камер спостереження. Важливо дотримуватися місцевих норм поведінки та скромного одягу.

1. Сінгапур (Азія) – найвища безпека у світі для мандрівників наодинці. Чисті та добре освітлені вулиці, суворі закони підтримують порядок, англійська широко розповсюджена, доброзичливі місцеві.

Туристи на платформі Reddit зазначають, що Сінгапур дійсно виправдовує свою репутацію безпечної держави, про яку всі чули. Наприклад, вони розповідають, що без проблем поверталися додому о 4 ранку, не відчуваючи жодної загрози.

