Видання Travel off Path назвало 3 міста, які у 2025 році відвідала рекордна для них кількість людей. Ще жодного року ці міста не бачили такої кількості туристів. Про це повідомляє 24 Канал.

Які міста пережили бум популярності у 2025 році?

На першому місці опинився турецький Стамбул. У 2025 році його відвідало щонайменше 84 мільйони туристів. Це зовсім не дивно, адже Стамбул поєднав у собі все – довгу історію, красиву архітектуру, справжній турецький колорит і види на узбережжя. Це місто пропонує одночасно галасливий міський хаос та спокій на березі моря.

Стамбул – це місто, де Схід поєднується з Заходом. Воно єдине у своєму роді і має багато архітектурних пам'яток. Експерти Lonely Planet радять обов'язково побачити палац Топкапи, розкішну мечеть Сулейманіє, від якої складно відірвати погляд, величний Софійський собор та великий ринок. Ще один мастхев – скуштувати ароматну турецьку каву.



Собор Святої Софії у Стамбулі / Фото Depositphotos

Ніхто не здивується, коли ми скажемо, що на другому місці опинився австрійський Відень, який відвідало 32 мільйони туристів. Столиця колишньої імперії популярна у будь-який сезон, але в грудні стає справжнім епіцентром різдвяного настрою. Сюди з'їжджаються туристи з усього світу, аби відвідати різдвяні ярмарки та випити ароматного глінтвейну в характерній чашці у формі чобітка.

Різдвяний Відень / Фото Depositphotos

Нюрнберг у Німеччині колись вважався "прихованою перлиною", а сьогодні є одним з наймодніших міст Центральної Європи. І хоч він перебуває у тіні більш популярного Мюнхена, та взимку туристи обирають саме Нюрнберг, щоб відчути святковий настрій. У 2025 році це місто відвідало 4,5 мільйона туристів.



Мальовничий Нюрнберг / Фото Depositphotos

У невеликому Нюрнбергу з середньовічною архітектурою різдвяні ярмарки мають особливу атмосферу і нагадують справжню казку. Ба більше, ярмарок у цьому німецькому місті визнали "найкращим у Європі".