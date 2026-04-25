Але далеко не всі з цим погоджуються, нарікаючи на спеку та деякі інші нюанси. То що ж треба знати перед поїздкою до Єгипту у травні? З посиланням на globalhighlights.com розповідаємо про це докладніше.

Травень у Єгипті: чому цей місяць – один із кращих, і хто все одно не відчує задоволення?

Погода в Єгипті у травні – насправді приємний сюрприз для тих, хто боявся пекла. На курортах Хургади та Шарм-ель-Шейху вдень стовпчик термометра тримається не надто вище позначки у 30 градусів, а вночі опускається навряд чи нижче за 22. Це дуже далеко від липневої виснажливої спеки.

Дощів нема від слова взагалі – у травні тут нуль дощових днів, а сонячних понад 29. Море прогрівається до плюс 25 – це дуже комфортна вода і для купання, і для снорклінгу. Для дайверів це взагалі майже ідеальний місяць – прозорість води на рифах Червоного моря максимальна, корали добре освітлені, а кількість людей під водою менша, ніж узимку.

Найкраще, що дає травень – це відносна тиша, а менше натовпів значить і менші витрати, як зазначає портал odynovotours.com. Пік зимового туристичного сезону вже минув, і популярні місця не такі переповнені. Піраміди Гізи, храм у Луксорі, Долина царів – усе це у травні ще можна побачити без юрби туристів, якщо виходити вранці. А Дахаб, Шарм і Марса-Алам у травні пропонують умови, за які взимку платять значно більше.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Але є й нюанс, який сподобається не всім: вітрів майже немає, і через це спека може відчуватися трохи гостріше. Ті, хто звик лежати на пляжі з ранку до вечора без жодного укриття, у другій половині травня зазнаватимуть дискомфорту. Для пляжного пасивного відпочинку більше підійдуть жовтень або листопад.

Також туристи з дітьми або люди, які погано переносять сонце, мають бути обережнішими вже після 11 ранку. Навряд чи це привід відмовлятися від поїздки, але планувати день слід розумно: екскурсії вранці, пляж – після 16.

Щодо цін: станом на 2026 рік тури до Хургади та Шарм-ель-Шейху у травні коштують помітно менше, ніж узимку, і ринок пропонує чимало варіантів all inclusive у хорошому ціновому діапазоні. Якщо ви давно хотіли побачити піраміди й поплавати над кораловими рифами не за всі гроші світу – травень дає на це всі шанси.

Які цікаві туристичні магніти Єгипту варто пізнати кожному?

Великий єгипетський музей (GEM). Його відкрили 1 листопада 2025 року біля підніжжя пірамід Хуфу, і це найбільший у світі музей, присвячений одній цивілізації. Будівництво тривало понад 20 років і коштувало понад мільярд доларів. Музей містить близько 100 тисяч артефактів, зокрема повну колекцію скарбів гробниці Тутанхамона.

Дайвінг у Червоному морі. Одне занурення з аквалангом у Дахабі обходиться приблизно в 30 доларів, і це один із найдоступніших цінників для дайвінгу у всьому регіоні. Червоне море приваблює туристів прозорою водою, великою кількістю коралових рифів і різноманіттям морської фауни, а локації підходять як для новачків, так і для досвідчених дайверів.