Мовиться про острів Вайт, зокрема такі тамтешні локації як Алум-Бей (Alum Bay) та канатна дорога на скелях Нідлз (The Needles). Докладніше про це розповідає 24 Канал.

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Канатна дорога на скелях Нідлз та бірюзова магія Алум-Бей

Пошуки ідеального вікенду для мешканців Лондона, серед яких нині через війну чимало українців, часто перетворюються на справжній квест. Але ось факт – щонайменше один дивовижний туристичний скарб ховається зовсім поруч.

Це острів Вайт, поїздка до якого може бути найзахопливішим враженням, подарувати неймовірний викид адреналіну та естетичне задоволення. Особливо враховуючи мальовничу канатну дорогу на скелях Нідлз до чарівної бухти Алум-Бей.

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За відгуками туристів, там дуже красива бірюзова вода та барвисте узбережжя на тлі легендарних білих скель, що здається нереальним. Пейзаж тут більше нагадує екзотичні острови, ніж звичні британські ландшафти.

Тож на день чи на вихідні поїздка туди видається практично ідеальною. Тим більше дістатися до цього дивовижного місця з Лондона значно простіше, ніж здається на перший погляд.

Треба лише сісти на потяг South Western Railway та вирушити до Портсмут-Гарбор – ця залізнична мандрівка триватиме всього близько 2 годин. Одразу після цього необхідно пересісти на пором, який за 22 хвилини домчить туриста до пірса Райд-П'єр-Хед. Разом дорога займе не більше як 3 години.

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Які пам'ятки та розваги пропонує острів Вайт?

Острів Вайт пропонує неймовірне різноманіття розваг для туристів будь-якого віку, як пише visitisleofwight.co.uk, поєднуючи багату історію та унікальну первісну природу. І це окрім милування природними дивами Алум-Бей та Нідлз.

Тут можна здійснити справжню подорож у часі. Любителі історії оцінять величний замок Карісбрук, де свого часу тримали в полоні короля Чарльза I, або ж зможуть прокататися на історичній паровій залізниці острова.

Для сімейного відпочинку чудово підійде Музей динозаврів у Сендауні, де зберігають тисячі унікальних експонатів. Або ж найстаріший тематичний парк розваг у Великій Британії – Блекганг-Чайн, де діти зможуть вдосталь набігатися та повеселитися.

Чудовим завершенням насиченого дня стане прогулянка мальовничими прибережними стежками, блукання серед пишної зелені Ботанічного саду Вентнора або ж лінивий відпочинок під теплим сонцем на пляжі Комптон.

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Які ще дивовижні куточки Британії можна обрати для незабутньої подорожі?

Подорожі Великою Британією не обмежуються лише популярними туристичними магнітами. Навіть у самій столиці, окрім традиційного Біг-Бена чи Лондонського ока, можна знайти затишні зелені оазиси, атмосферні ринки та унікальні мистецькі простори. Досліджуючи маловідомі куточки Лондона, мандрівники відкривають для себе зовсім інше обличчя мегаполіса.

А всього за годину їзди від столиці розташоване казкове історичне місто Рай, де час ніби зупинився серед брукованих вуличок та старовинних котеджів. Для тих, хто прагне глибшого занурення у дику природу та багату історію країни, ідеальним напрямком стане графство Йоркшир із мальовничим приморським містечком Вітбі та іншими цікавинками.