Речь идет об острове Уайт, в частности таких тамошних локациях как Алум-Бей (Alum Bay) и канатная дорога на скалах Нидлз (The Needles). Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

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Канатная дорога на скалах Нидлз и бирюзовая магия Алум-Бей

Поиски идеального уик-энда для жителей Лондона, среди которых сейчас из-за войны немало украинцев, часто превращаются в настоящий квест. Но вот факт – по меньшей мере одно удивительное туристическое сокровище скрывается совсем рядом.

Это остров Уайт, поездка к которому может быть самым захватывающим впечатлением, подарить невероятный выброс адреналина и эстетическое удовольствие. Особенно учитывая живописную канатную дорогу на скалах Нидлз к волшебной бухте Алум-Бей.

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По отзывам туристов, там очень красивая бирюзовая вода и красочное побережье на фоне легендарных белых скал, что кажется нереальным. Пейзаж здесь больше напоминает экзотические острова, чем привычные британские ландшафты.

Так что на день или на выходные поездка туда кажется практически идеальной. Тем более добраться до этого удивительного места из Лондона значительно проще, чем думается с первого взгляда.

Надо только сесть на поезд South Western Railway и отправиться в Портсмут-Харбор – это железнодорожное путешествие продлится всего около 2 часов. Сразу после этого необходимо пересесть на паром, который за 22 минуты домчит туриста до пирса Райд-Пьер-Хед. В целом дорога займет не более 3 часов.

Чем привлекает английский остров Уайт: смотрите видео WalkWithMeTim

Какие достопримечательности и развлечения предлагает остров Уайт?

Остров Уайт предлагает невероятное разнообразие развлечений для туристов любого возраста, как пишет visitisleofwight.co.uk, сочетая богатую историю и уникальную первобытную природу. И это кроме любования природными чудесами Алум-Бей и Нидлз.

Здесь можно совершить настоящее путешествие во времени. Любители истории оценят величественный замок Карисбрук, где в свое время держали в плену короля Чарльза I, или же смогут прокатиться на исторической паровой железной дороге острова.

Для семейного отдыха прекрасно подойдет Музей динозавров в Сэндауне, где хранят тысячи уникальных экспонатов. Или же старейший тематический парк развлечений в Великобритании – Блэкганг-Чайн, где дети смогут вдоволь набегаться и повеселиться.

Отличным завершением насыщенного дня станет прогулка по живописным прибрежным тропам, блуждание среди пышной зелени Ботанического сада Вентнора или ленивый отдых под теплым солнцем на пляже Комптон.

Канатная дорога на скалах Нидлз и живописная бухта Алум-Бей: смотрите видео 3U-s

Какие еще удивительные уголки Британии можно выбрать для незабываемого путешествия?

Путешествия по Великобритании не ограничиваются только популярными туристическими магнитами. Даже в самой столице, кроме традиционного Биг-Бена или Лондонского глаза, можно найти уютные зеленые оазисы, атмосферные рынки и уникальные художественные пространства. Исследуя малоизвестные уголки Лондона, путешественники открывают для себя совсем другое лицо мегаполиса.

А всего в часе езды от столицы расположен сказочный исторический город Рай, где время будто остановилось среди мощеных улочек и старинных коттеджей. Для тех, кто стремится к более глубокому погружению в дикую природу и богатую историю страны, идеальным направлением станет графство Йоркшир с живописным приморским городком Уитби и другими достопримечательностями.