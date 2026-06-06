Желание заглянуть за грань неизвестного и почувствовать настоящий адреналин ежегодно заставляет тысячи смельчаков отправляться на поиски паранормального. Особое место в этом списке занимают древние европейские крепости, и 24 Канал расскажет о нескольких таких подробнее.

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Какие тайны скрывает жуткий замок Чилингем?

Для тех, кто хочет пощекотать себе нервы, английский замок Чилингем (Chillingham Castle) в графстве Нортумберленд является настоящей меккой ужаса. Эта крепость XIII века признана одним из самых жутких мест в Великобритании. Рискнуть провести ночь в Серых апартаментах (Grey Apartment) решаются даже не все туристы.

Там тяжелые деревянные двери в Комнате сокровищ, ведущей в подземную темницу, сами по себе с грохотом открываются настежь при полном отсутствии сквозняка. А еще в замке живет знаменитый призрак Голубого мальчика (Blue Boy) – ребенка, которого замуровали заживо в стене Розовой комнаты, и чей скелет с остатками голубой одежды нашли во время реконструкции.

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Ночь в этом месте стоит от примерно 400 долларов, но спокойного сна никто не гарантирует. Вот так замок Чилингем, который изначально строили как крепость для защиты от нападений шотландцев, в наши дни превратился в одно из самых известных мистических мест мира.

Замок Чилингем в Англии – один из самых жутких в мире: смотрите видео NorthumbrianDrone

Почему чешский замок Гоуска считают воротами в ад?

Если английские призраки кажутся вам детской сказкой, то чешский замок Гоуска (Houska Castle) заставит вздрогнуть даже скептиков. Этот раннеготический замок XIII века, расположенный в полусотне километров к северу от Праги, строили не для защиты от внешних врагов, а для того, чтобы удержать зло внутри. Все настолько серьезно, что заночевать турист может только под стенами, и это стоит от 120 долларов.

Легенда гласит, что крепость стоит прямо на вершине бездонной пропасти, которая является настоящими вратами в ад, откуда когда-то выползали полулюди-полуживотные. Чтобы запечатать этот портал, над ним возвели часовню, стены которой остаются влажными даже в самую жару, а ворота, по преданию, охраняет ужасный черный монах без лица.

Замок не имеет никакого стратегического значения, источника воды или оборонительных укреплений, что лишь подтверждает его мистическое назначение. Во время Второй мировой войны его даже оккупировали оккультисты из нацистского СС, которые пытались использовать адские силы для своих темных экспериментов.

Замок Гоуска в Чехии поражает мистической атмосферой: смотрите видео Rostak1981

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Кто живет в стенах датского замка Драгсхольм?

Не менее жуткая атмосфера царит в Дании, где замок Драгсхольм (Dragsholm Slot) сочетает роскошь отеля с ледяным ужасом прошлого. Эта 800-летняя крепость на острове Зеландия является домом для более 100 призраков, которые регулярно пугают постояльцев. Самой известной среди них является Белая дама – призрак Селестины, которую собственный отец замуровал заживо в стене за любовь к простолюдину.

Самое ужасное то, что во время ремонта в 1910 году рабочие действительно нашли в стене скелет девушки в белом платье. Другой известный житель здешнего потустороннего мира – Джеймс Хепберн, 4-й граф Ботвелл и 3-й муж Марии Стюарт, который сошел с ума и умер здесь в плену. Провести ночь в компании призраков тут стоит около 100 долларов, и большинство гостей соглашаются, что впечатления от пребывания здесь бесценны.

Путешествия по таким местам доказывают, что история бывает гораздо темнее любых выдумок кинематографа. Но именно эти жуткие легенды помогают нам лучше понять реальную историю, которая часто оказывается страшнее любых призраков.

Замок Драгсхольм в Дании вместил в себя более сотни привидений: смотрите видео Martinweider1

Какие еще мистические замки Европы скрывают жуткие тайны?

Конечно, особой концентрацией потусторонней силы славится Великобритания. Здесь можно посетить наиболее мистические замки, среди которых Карлайл с замурованным в стене скелетом женщины и Варкворт, где блуждает призрак Серой Дамы.

Однако искателям острых ощущений стоит обратить внимание и на другие легендарные европейские крепости. Например, в Румынии, Германии и Австрии расположены знаменитые замки Бран, Франкенштейна и Мушам, где оживают легенды о Дракуле, сумасшедших алхимиках и кровавых судах над ведьмами.