Луцкий замок, известный как замок Любарта – одна из крупнейших и лучше всего сохранившихся крепостей Украины. Его подземелья и помещения связаны многочисленными легендами, в частности о духе княжны, которая, по преданию, блуждает замком, что добавляет атмосфере загадочности и мистики.