Багато з них чудово збереглися до наших днів. 24 Канал розповість про три з них – Свірзький, Вишневецький та Меджибізький, що вражають красою, атмосферою, легендами та надзвичайно привабливим розташуванням біля води.

Чому ці три замки біля озер в Україні варто побачити кожному мандрівникові?

Свірзький замок у Львівській області.

Це приклад готичної архітектури XV століття. Замок оточують мальовничі природні водойми та ставок, які колись були частиною оборонної системи. Замок розташований на горі, а з його стін відкриваються чудові краєвиди на озеро і довкілля.

Свірзький замок вражає автентичними кам'яними мурованими стінами, декоративними порталами та загадковими легендами, серед яких відома історія кохання і зради. Замок, звісно, неодноразово з'являвся у кіно, пише zaxid.net.

Вишневецький палац на Тернопільщині.

Це одна з найвідоміших історичних резиденцій князів Вишневецьких. Палац стоїть біля ставка, що у минулому був частиною великого парку, і має неповторний архітектурний вигляд у стилі бароко, пише Telegraf.

Територія славиться зеленим парком, старовинними скульптурами та легендами про кохання, а також історичними подіями, що відбувалися у цьому замку. Палац демонструє унікальне поєднання оборонної фортеці та витонченості.

Меджибізький замок у Хмельницькій області.

Це одна з найкраще збережених фортифікацій України. Вона розташована на мисі, де річка Південний Буг зустрічається з притокою Бужком, пише info-ua.

Замок оточений водою і мальовничими берегами, що додають йому особливого шарму. Він має товсті стіни, високу вежу і численні оборонні споруди, що роблять його одним із найміцніших бастіонів своєї епохи.

