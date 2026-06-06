Бажання зазирнути за межу невідомого та відчути справжній адреналін щороку змушує тисячі сміливців вирушати на пошуки паранормального. Особливе місце в цьому списку посідають стародавні європейські фортеці, і 24 Канал розповість про кілька таких докладніше.

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Які таємниці приховує моторошний замок Чилінгем?

Для тих, хто прагне полоскотати собі нерви, англійський замок Чилінгем (Chillingham Castle) у графстві Нортумберленд є справжньою меккою жаху. Ця фортеця XIII століття визнана одним із наймоторошніших місць у Великій Британії. Ризикнути провести ніч у Сірих апартаментах (Grey Apartment) наважуються навіть не всі туристи.

Там важкі дерев'яні двері у Кімнаті скарбів, що веде до підземної темниці, самі по собі з гуркотом відчиняються навстіж за повної відсутності протягу. А ще у замку мешкає знаменитий привид Блакитного хлопчика (Blue Boy) – дитини, яку замурували живцем у стіні Рожевої кімнати, і чий скелет із залишками блакитного одягу знайшли під час реконструкції.

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Ніч у цьому місці коштує від приблизно 400 доларів, але спокійного сну ніхто не гарантує. Ось так замок Чилінгем, який спочатку будували як фортецю для захисту від нападів шотландців, у наші дні перетворився на одне з найвідоміших містичних місць світу.

Замок Чилінгем в Англії – один із наймоторошніших у світі: дивіться відео NorthumbrianDrone

Чому чеський замок Гоуска вважають брамою до пекла?

Якщо англійські привиди здаються вам дитячою казкою, то чеський замок Гоуска (Houska Castle) змусить здригнутися навіть скептиків. Цей ранньоготичний замок XIII століття, розташований за півсотні кілометрів на північ від Праги, будували не для захисту від зовнішніх ворогів, а для того, щоб утримати зло всередині. Все настільки серйозно, що заночувати турист може тільки під стінами, і це коштує від 120 доларів.

Легенда свідчить, що фортеця стоїть просто на вершині бездонної прірви, яка є справжньою брамою до пекла, звідки колись виповзали напівлюди-напівтварини. Щоб запечатати цей портал, над ним звели каплицю, стіни якої залишаються вологими навіть у найбільшу спеку, а саму браму, за переказами, охороняє жахливий чорний чернець без обличчя.

Замок не має жодного стратегічного значення, джерела води чи оборонних укріплень, що лише підтверджує його містичне призначення. Під час Другої світової війни його навіть окупували окультисти з нацистського СС, які намагалися використати пекельні сили для своїх темних експериментів.

Замок Гоуска у Чехії вражає містичною атмосферою: дивіться відео Rostak1981

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Хто мешкає у стінах данського замку Драгсхольм?

Не менш моторошна атмосфера панує у Данії, де замок Драгсхольм (Dragsholm Slot) поєднує розкіш готелю з крижаним жахом минулого. Ця 800-річна фортеця на острові Зеландія є домом для понад 100 привидів, які регулярно лякають постояльців. Найвідомішою серед них є Біла пані – привид Селестини, яку власний батько замурував живцем у стіні за кохання до простолюдина.

Найжахливіше те, що під час ремонту у 1910 році робітники дійсно знайшли в стіні скелет дівчини у білій сукні. Інший відомий мешканець тутешнього потойбіччя – Джеймс Хепберн, 4-й граф Ботвелл і 3-й чоловік Марії Стюарт, який збожеволів і помер тут у полоні. Провести ніч у компанії привидів тут коштує близько 100 доларів, і більшість гостей погоджуються, що враження від перебування тут безцінні.

Подорожі такими місцями доводять, що історія буває набагато темнішою за будь-які вигадки кінематографа. Та саме ці моторошні легенди допомагають нам краще зрозуміти реальну історію, яка часто виявляється страшнішою за будь-яких привидів.

Замок Драгсхольм у Данії вмістив у себе понад сотню привидів: дивіться відео Martinweider1

Які ще містичні замки Європи приховують моторошні таємниці?

Звісно, особливою концентрацією потойбічної сили славиться Велика Британія. Тут можна відвідати найбільш містичні замки, серед яких Карлайл із замурованим у стіні скелетом жінки та Варкворт, де блукає привид Сірої Дами.

А проте шукачам гострих відчуттів варто звернути увагу й на інші легендарні європейські фортеці. Наприклад, у Румунії, Німеччині та Австрії розташовані знамениті замки Бран, Франкенштейна та Мушам, де оживають легенди про Дракулу, божевільних алхіміків та криваві суди над відьмами.