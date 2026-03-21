Українка @natalipolili, яка веде свій блог у тіктоці, поділилася власним досвідом занурення і розповіла, у скільки їй це обійшлося.
Що українка розповіла про дайвінг у Єгипті?
Найкращі локації для дайвінгу у Шарм-еш-Шейху, які підійдуть для новачків, – це безвітряні бухти Ras Ghamila, Ras Nasrani та Ras Bob. Тут риф дуже красивий, а занурення можливе з понтона, а не у відкритому морі. Це значно простіше і не так страшно для тих, хто вперше пробує такий досвід.
Максимальна глибина, на яку тут можна зануритися, становить 100 метрів. Українка ж занурювалася на глибину 7 – 10 метрів, бо робила це вперше. Перед тим як зайти у воду, туристка підписала велику кількість документів та прослухала інструктаж.
Вона зізналася – було страшно. Зануритися вийшло з другого разу, бо спершу жінка не могла дихати під водою. Та як тільки вона розслабилася, то почала по-справжньому насолоджуватися цим процесом.
Сам дайвінг коштував 50 доларів за 30 хвилин. У вартість входить оренда гідрокостюма, ластів, маски та решти спорядження. Ще 40 доларів українка заплатила за фото- та відеозйомку під водою, щоб зберегти ці безцінні моменти. За словами туристки, це коштувало кожної копійки, адже підводний світ – дуже красивий.
Українка розповіла про ціни на дайвінг у Єгипті: відео
Де найкращі місця для дайвінгу у Єгипті?
Як пише Lonely Planet, дайвінг у Єгипті – це величезна галузь, а прибережні курорти, такі як Шарм-еш-Шейх, Хургада, Дахаб і Марса-Алам, переповнені центрами дайвінгу. Для новачків найкраще підійде занурення з інструктором у Шармі і Хургаді.
Водночас одне з найцікавіших місць для досвідчених дайверів – це Блакитна Діра у Дахабі. Це величезне провалля, що відкривається на скелястому узбережжі, опускається на 130 метрів під воду та з'єднане з відкритим морем 26-метровим тунелем. Однак у Блакитній Дірі потрібно бути обережним, адже тут не раз ставалися трагічні ситуації.
Ще одна цікава локація для занурення – затонулий корабель SS Thistlegorm, який розташований на глибині від 18 до 32 метрів.
Що треба знати про відпочинок у Єгипті?
Мало хто знає, що у Єгипті є один курорт, який нагадує Дубай. Він розташований на березі Середземного моря і кардинально відрізняється за атмосферою, сервісом та ландшафтами від курортів Червоного моря. Називається він – Ель-Аламейн.
З 1 березня зросла вартість візи у Єгипет – тепер вона коштує 30 доларів, а не 25.