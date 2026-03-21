Украинка @natalipolili, которая ведет свой блог в тиктоке, поделилась собственным опытом погружения и рассказала, во сколько ей это обошлось.

Что украинка рассказала о дайвинге в Египте?

Лучшие локации для дайвинга в Шарм-эш-Шейхе, которые подойдут для новичков, – это безветренные бухты Ras Ghamila, Ras Nasrani и Ras Bob. Здесь риф очень красивый, а погружение возможно с понтона, а не в открытом море. Это значительно проще и не так страшно для тех, кто впервые пробует такой опыт.

Максимальная глубина, на которую здесь можно погрузиться, составляет 100 метров. Украинка же погружалась на глубину 7 – 10 метров, потому что делала это впервые. Перед тем как зайти в воду, туристка подписала большое количество документов и прослушала инструктаж.

Она призналась – было страшно. Погрузиться получилось со второго раза, потому что сначала женщина не могла дышать под водой. Но как только она расслабилась, то начала по-настоящему наслаждаться этим процессом.

Сам дайвинг стоил 50 долларов за 30 минут. В стоимость входит аренда гидрокостюма, ластов, маски и остального снаряжения. Еще 40 долларов украинка заплатила за фото- и видеосъемку под водой, чтобы сохранить эти бесценные моменты. По словам туристки, это стоило каждой копейки, ведь подводный мир – очень красивый.

Украинка рассказала о ценах на дайвинг в Египте: видео

Где лучшие места для дайвинга в Египте?

Как пишет Lonely Planet, дайвинг в Египте – это огромная отрасль, а прибрежные курорты, такие как Шарм-эш-Шейх, Хургада, Дахаб и Марса-Алам, переполнены центрами дайвинга. Для новичков лучше всего подойдет погружение с инструктором в Шарме и Хургаде.

В то же время одно из самых интересных мест для опытных дайверов – это Голубая Дыра в Дахабе. Это огромная пропасть, открывающаяся на скалистом побережье, опускается на 130 метров под воду и соединена с открытым морем 26-метровым тоннелем. Однако в Голубой Дыре нужно быть осторожным, ведь здесь не раз происходили трагические ситуации.

Еще одна интересная локация для погружения – затонувший корабль SS Thistlegorm, который расположен на глубине от 18 до 32 метров.

Что надо знать об отдыхе в Египте?