Самым бюджетным направлением для летнего отдыха назвали город Агадир в Марокко Агадир в Марокко, где ночь в отеле может стоить меньше чем примерно 40 евро, рассказывает Express.

Почему город Агадир в Марокко стоит рассмотреть для летнего отдыха?

Отдых здесь обойдется примерно в 270 евро за формат "все включено", что делает это место одним из самых доступных для летнего отпуска. Агадир расположен на побережье Атлантического океана в Марокко и известен своими длинными песчаными пляжами, мягким климатом и спокойной атмосферой.

В летние месяцы температура здесь обычно достигает комфортных 25 – 30 тепла, что идеально подходит для пляжного отдыха. Эксперты отмечают, что кроме доступных цен, этот город привлекает туристов сочетанием природы, теплого климата и хорошо развитой инфраструктуры. В то же время среди бюджетных направлений для отдыха также называют и другие популярные локации, которые предлагают выгодное соотношение цены и качества.

Что интересного увидеть в Агадире?

В городе Агадир есть немало локаций, которые стоит посетить во время путешествия. Как рассказывает Get Your Guide, одной из самых интересных является восстановленная Медина – атмосферный район с узкими улочками, традиционными мастерскими и аутентичной архитектурой в берберском стиле, сочетающий современность и древние традиции.

Не менее популярной является Касба Агадира – старинная крепость на холме, откуда открываются панорамные виды на город и океан. Несмотря на разрушения после землетрясения, она осталась символом истории и устойчивости региона. Любителям местного колорита стоит посетить рынок Souk El Had – один из крупнейших в Марокко.

Касба Агадира / фото Kasbah Agadir Oufella

Здесь можно найти все: от специй и уличной еды до текстиля, украшений и сувениров. Для более глубокого погружения в историю региона стоит посетить Музей наследия амазигов, где представлены уникальные артефакты, текстиль и ювелирные изделия, рассказывающие о культуре одного из древнейших народов Марокко.

