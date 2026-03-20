Одной из таких стран является Вьетнам, пишет Travel + Leisure. Столица Вьетнама Ханой был признан лучшим городом Азии для индивидуальных путешествий по версии Tripadvisor ежегодной премии Travelers' Choice Awards.

Читайте также Эти 3 страны американцы считают опасными, но ситуация уже изменилась

Почему в Ханой можно ехать в путешествие соло?

Столица Вьетнама идеально подходит для самостоятельного исследования. Часто первой остановкой для посетителей является исторический Старый квартал. Здесь огромный лабиринт узких улочек, заполненных продуктовыми киосками и оживленными рынками.

Часто блуждание улочками наугад приводит к незабываемым моментам и интересным находкам: можно встретить уютное кафе, многовековой храм или шумный рынок.

Туристов привлекает еда Ханоя. Город славится яркой культурой уличной еды, поэтому для одиноких путешественников – это простой способ поужинать без волнений, что вы наедине.

Тарелки с горячим фо, свежеиспеченными бань ми (багет с начинкой) и бун ча (блюдо из лапши и свинины на гриле) можно найти по всему городу. Эти культовые блюда стоят всего несколько долларов, поэтому это позволяет попробовать многие позиции из меню, не тратя сильно при этом свой бюджет.

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в кулинарные изюминки страны, экскурсии уличной едой предложат отличное знакомство с блюдами Ханоя.

Кроме шумных улиц, в Ханое стоит увидеть несколько достопримечательностей: Мавзолей Хо Ши Мина, бывшую тюрьму Хоа Ло и Храм Литературы.

Если нужно отдохнуть от суеты, то здесь есть немало тихих уголков. Это может быть озеро Хоан Кием или Ханойский ботанический сад.

И хотя Вьетнам очень далеко от Украины, а добираться сюда довольно сложно и дорого, однако такой вариант все равно возможен для тех, кто планирует отдых в Таиланде или Индонезии. Из этих стран организовать полет во Вьетнам уже гораздо проще.

Ежегодно Tripadvisor определяет направления, которые в течение прошлого года постоянно получали отличные отзывы от туристов. В десятку вошли города нескольких стран, которыми путешественники продолжают восхищаться. Выбрать одну из этих стран можно даже для самостоятельного путешествия.

10 лучших мест для одиноких путешественников, по версии Tripadvisor.

Дублин, Ирландия Берлин, Германия Лондон, Великобритания Сантьяго, Чили Эдинбург, Великобритания Нью-Йорк, США Ханой, Вьетнам Мадрид, Испания Бали, Индонезия Центральный Кейптаун, Южная Африка

Для тех, кто хочет путешествовать по Европе, Винисиус Коста выделил пять самых безопасных столиц Европы: Будапешт, Варшава, Любляна, Вильнюс и Рейкьявик, пишет Travel off Path. Прага, Варшава и Барселона считаются городами с высоким уровнем шума, а Цюрих – лучшим для ночного отдыха благодаря низкому уровню светового загрязнения.

