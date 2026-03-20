Однією з таких країн є В’єтнам, пише Travel + Leisure. Столиця В’єтнаму Ханой роз була визнана найкращим містом Азії для індивідуальних подорожей за версією Tripadvisor щорічної премії Travelers' Choice Awards .

Чому у Ханой можна їхати в подорож соло?

Столиця В’єтнаму ідеально підходить для самостійного дослідження. Часто першою зупинкою для відвідувачів є історичний Старий квартал. Тут величезний лабіринт вузьких вуличок, заповнених продуктовими кіосками та жвавими ринками.

Часто блукання вуличками навмання призводить до незабутніх моментів та цікавих знахідок: можна натрапити на затишне кафе, багатовіковий храм чи гамірний ринок.

Туристів приваблює їжа Ханоя. Місто славиться яскравою культурою вуличної їжі, тож для самотніх мандрівників – це простий спосіб повечеряти без хвилювань, що ви наодинці.

Тарілки з гарячим фо, свіжоспеченими бань мі (багет з начинкою) та бун ча (страва з локшини та свинини на грилі) можна знайти по всьому місту. Ці культові страви коштують лише кілька доларів, тож це дозволяє скуштувати багато позицій з меню, не витрачаючи сильно при цьому свій бюджет.

Для тих, хто хоче глибше зануритися в кулінарні цікавинки країни, екскурсії вуличною їжею запропонують чудове знайомство зі стравами Ханоя.

Крім гамірних вулиць, у Ханої варто побачити кілька визначних пам’яток: Мавзолей Хо Ши Міна, колишню в'язницю Хоа Ло та Храм Літератури.

Якщо потрібно відпочити від метушні, то тут є чимало тихих куточків. Це може бути озеро Хоан Кієм чи Ханойський ботанічний сад.

І хоч В’єтнам дуже далеко від України, а добиратися сюди доволі складно й дорого, проте такий варіант все одно можливий для тих, хто планує відпочинок у Таїланді чи Індонезії. З цих країн організувати політ до В’єтнаму вже набагато простіше.

Кожного року Tripadvisor визначає напрямки, які протягом минулого року постійно отримували чудові відгуки від туристів. До десятки увійшли міста кількох країн, якими мандрівники продовжують захоплюватися. Обрати одну з цих країн можна навіть для самостійної подорожі.

10 найкращих місць для самотніх мандрівників, за версією Tripadvisor.

Дублін, Ірландія Берлін, Німеччина Лондон, Велика Британія Сантьяго, Чилі Единбург, Велика Британія Нью-Йорк, США Ханой, В'єтнам Мадрид, Іспанія Балі, Індонезія Центральний Кейптаун, Південна Африка

Для тих, хто хоче подорожувати Європою, Вінісіус Коста виділив п'ять найбезпечніших столиць Європи: Будапешт, Варшава, Любляна, Вільнюс та Рейк'явік, пише Travel off Path. Прага, Варшава та Барселона вважаються містами з високим рівнем шуму, а Цюрих – найкращим для нічного відпочинку завдяки низькому рівню світлового забруднення.

