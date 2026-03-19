Американські туристи досі вважають деякі країни небезпечними, пише Travel off Path.

Проте згідно з даними Державного департаменту США на 2026 рік, деякі з цих напрямків відкриті для туристів, а рівень злочинності там навіть нижчий, ніж у великих містах Європи чи США. При цьому ці країни не перевантажені масовим туризмом.

Які країни американські туристи вважають небезпечними?

Сальвадор

Ця країна багато десятиліть асоціювалася з високим рівнем злочинності. Втім, станом на 2026 рік ситуація вже кардинально змінилася. Влада запровадила жорсткі заходи, зокрема масові арешти членів банд, тож це призвело до різкого зниження рівня вбивств – майже на 98%.

Сьогодні за класифікацією США Сальвадор має найвищий рівень безпеки. Країна вже почала активно розвивати туристичний напрям, особливо на узбережжі Тихого океану. Тут популярні серфінг-локації, сучасні курорти та комфортна інфраструктура.

У туристичних зонах працює спеціальна поліція, яка стежить за порядком, а головною порадою для мандрівників є дотримання базових правил безпеки.



Сальвадор приваблює красивими пляжами / Фото Pinterest

В’єтнам

Для багатьох ця країна досі асоціюється з подіями війни у джунглях 1970-х років. Проте сучасний В’єтнам – це динамічна держава з молодим населенням та відкритою економікою.

Країна стрімко набирає популярності серед мандрівників та навіть встановлює рекорди по кількості відвідувачів. В’єтнам приваблює насиченою культурою, кухнею та незабутньою атмосферою великих міст.



Знаменитий міст В'єтнаму / Фото Pinterest

Руанда

Назва цієї країни у всіх викликає асоціації з трагічним геноцидом 1994 року, але сучасна Руанда вже зовсім інша. Зараз вона вважається однією з найбезпечніших та найчистіших країн Африки, оскільки внутрішні райони країни ретельно охороняються.

Країна почала робити ставку на якісний та дорогий відпочинок, а головна причина приїзду туристів – побачити гірських горил у природному середовищі.



Руанда зараз вважається безпечною / Фото Pinterest

Daily Mail пише, що туристи бояться відвідувати ще чимало країн через їхню сумнівну репутацію. На першому місці опинився Медельїн у Колумбії, проте люди даремно його бояться. У 1970 – 1990 роках це місто дійсно було домівкою для горезвісного наркобарона Пабло Ескобара, асоціювалося з наркокартелями та професійними вбивцями. Та тепер це залишилося у минулому. Медельїн став більш привітним для туристів.

До десятки місць, які бояться туристи увійшли:

Медельїн, Колумбія Руанда Балкани Саудівська Аравія Квінсленд, Австралія Індія Нігерія Сінгапур Туніс Трансільванія, Румунія.

