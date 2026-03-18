Декілька популярних європейських локацій потрапили до списку "найгірших для відвідування" у 2026 році. Серед них є і визначні пам'ятки Італії, Франції та Великої Британії, розповідає The Telegraph.

Європейські туристичні провали: куди не варто їхати у 2026 році?

Верона, Італія – балкон Джульєтти. Популярне місце в інстаграмі насправді з'явилося лише у 1930-х, і історична цінність його сильно перебільшена.



Балкон Джульєтти / фото Вікіпедії

Венеція, Італія – гондольні прогулянки. Дорога ціна (90 євро за 30 хвилин) і переповненість туристами роблять прогулянку менш романтичною, ніж у рекламних фото.

Париж, Франція – Мона Ліза. Величезні черги та натовпи туристів не дають повною мірою оцінити шедевр.

Мистецтвознавці на Quora зазначають, що класичне мистецтво має багато інших тисячі шедеврів, які часто залишаються поза увагою туристів та ширшої публіки. Серед них картини Рафаеля, Жака-Луї Давида, Веласкеса, Інгра та Гольбейна. Особливо цінуються "чорні картини" Франсіско Гойї, які занурюють глядача в таємничий, зловісний світ.



Літаючі відьми Гойї / фото Quora

Портрети Інгра та картини Мане, зокрема "Мертвий Тореадор", вражають глибиною і драматизмом. У сучасному мистецтві яскраві, насичені кольори Вольфа Кана створюють ефект занурення в чарівні лісові пейзажі та фантастичні світи. Цей перелік лише маленька частина величезного спектру шедеврів, що продовжують надихати покоління.

Лестер-сквер, Лондон, Велика Британія. Місце часто переповнене туристами та кишить дрібною злочинністю.

Джон-О'Гроутс, Шотландія. Відоме як "північна точка Британських островів", але фактично не є найпівнічнішою, що робить його "переоціненим".

Бларні Стоун, Ірландія. Традиція цілувати камінь визнана "негігієнічною".



Камінь у Бларні Стоун / фото Вікіпедії

Блакитна Лагуна, Ісландія. Місце нагадує "людську юшку" через величезну кількість людей у воді.

Маннекен Піс, Брюссель, Бельгія. Маленька статуя хлопчика сприймається радше як "садовий гном на публіці".

