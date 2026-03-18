Усі хоча б раз куштували фісташки, і багато хто їх обожнює. Але чи знали ви, яке саме місце вважається справжньою батьківщиною цього культового продукту? З посиланням на BBC, ми більш детально розповімо про цю локацію.
Яке місто є столицею фісташок?
Турецьке місто Газіантеп вже століттями асоціюється з фісташками, які тут називають "зеленим золотом". Саме цей інгредієнт став основою кулінарної слави регіону та головним секретом легендарної пахлави, за якою сюди приїжджають гурмани з усього світу.
Фісташки відіграють не лише економічну роль, а культуру міста. Їх використовують у традиційних десертах: від ніжного катмеру до всесвітньо відомої пахлави. Особливо цінуються ранні врожаї, коли горіхи ще мають яскраво-зелений колір і насичений смак.
Газіантеп вважається одним із найдавніших безперервно населених міст у світі, і солодощі тут супроводжують людей протягом усього життя. Місцеві переконані: частування десертами зміцнює зв'язки між людьми та є важливою частиною традицій. Щороку регіон забезпечує понад 70% виробництва фісташок у Туреччині.
Фісташки / фото TasteAtlas
Також окрему гордість міста становить пахлава. Її сучасний вигляд сформувався ще у 19 столітті, коли місцеві майстри замінили волоські горіхи на фісташки, створивши рецепт, який сьогодні вважається еталонним.
Що варто побачити у Газіантепі?
Платформа TripAdvisor склала список найкращих локацій, які обов'язково варто відвідати туристам:
- Zeugma Mosaic Museum – один із найбільших музеїв мозаїки у світі з унікальними античними експонатами.
- Rumkale – старовинна фортеця на скелі з мальовничими краєвидами на річку.
Rumkale / фото TripAdvisor
- Gaziantep Zoo – один із найбільших зоопарків у Туреччині, популярний серед сімей.
- Elmacı Pazarı – автентичний ринок, де можна знайти спеції, солодощі та місцеві продукти.
- Dulukbaba Tabiat Parkı – зелений парк для відпочинку на природі з лісами та пішими маршрутами.
- Gaziantep Oyun ve Oyuncak Muzesi – музей іграшок із колекцією експонатів різних епох.
- Gaziantep Castle – історична фортеця в центрі міста з панорамним видом на околиці.
