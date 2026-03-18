Усі хоча б раз куштували фісташки, і багато хто їх обожнює. Але чи знали ви, яке саме місце вважається справжньою батьківщиною цього культового продукту? З посиланням на BBC, ми більш детально розповімо про цю локацію.

Дивіться також Є у світі дивовижне місце, куди річка приходить тільки після заходу сонця – а вдень пересихає

Яке місто є столицею фісташок?

Турецьке місто Газіантеп вже століттями асоціюється з фісташками, які тут називають "зеленим золотом". Саме цей інгредієнт став основою кулінарної слави регіону та головним секретом легендарної пахлави, за якою сюди приїжджають гурмани з усього світу.

Фісташки відіграють не лише економічну роль, а культуру міста. Їх використовують у традиційних десертах: від ніжного катмеру до всесвітньо відомої пахлави. Особливо цінуються ранні врожаї, коли горіхи ще мають яскраво-зелений колір і насичений смак.

Газіантеп вважається одним із найдавніших безперервно населених міст у світі, і солодощі тут супроводжують людей протягом усього життя. Місцеві переконані: частування десертами зміцнює зв'язки між людьми та є важливою частиною традицій. Щороку регіон забезпечує понад 70% виробництва фісташок у Туреччині.

Фісташки / фото TasteAtlas

Також окрему гордість міста становить пахлава. Її сучасний вигляд сформувався ще у 19 столітті, коли місцеві майстри замінили волоські горіхи на фісташки, створивши рецепт, який сьогодні вважається еталонним.

Дивіться також Куди полетіти на відпочинок у квітні: 5 красивих та сонячних локацій

Що варто побачити у Газіантепі?

Платформа TripAdvisor склала список найкращих локацій, які обов'язково варто відвідати туристам:

Zeugma Mosaic Museum – один із найбільших музеїв мозаїки у світі з унікальними античними експонатами.

– один із найбільших музеїв мозаїки у світі з унікальними античними експонатами. Rumkale – старовинна фортеця на скелі з мальовничими краєвидами на річку.

Rumkale / фото TripAdvisor

Gaziantep Zoo – один із найбільших зоопарків у Туреччині, популярний серед сімей.

– один із найбільших зоопарків у Туреччині, популярний серед сімей. Elmacı Pazarı – автентичний ринок, де можна знайти спеції, солодощі та місцеві продукти.

– автентичний ринок, де можна знайти спеції, солодощі та місцеві продукти. Dulukbaba Tabiat Parkı – зелений парк для відпочинку на природі з лісами та пішими маршрутами.

– зелений парк для відпочинку на природі з лісами та пішими маршрутами. Gaziantep Oyun ve Oyuncak Muzesi – музей іграшок із колекцією експонатів різних епох.

– музей іграшок із колекцією експонатів різних епох. Gaziantep Castle – історична фортеця в центрі міста з панорамним видом на околиці.

Що ще цікавого дізнатись про Туреччину?