Це не фантастика і не галюцинація від спеки, а реальне гідрологічне явище в Андах, найкраще задокументоване у Чилі у пустелі Атакама. З посиланням на rontiersin.org розповімо про це докладніше.

Вдень – суха земля, вночі – повноводна річка: як Анди створюють цей природний феномен?

Усе починається на висоті 4 – 6 тисяч метрів над рівнем моря, де вершини Анд укриті вічним снігом і льодовиками. Вдень сонце лупить просто у ці схили, і сніг починає танути. Але тала вода не потрапляє у річку миттєво, а фільтрується крізь товщу вулканічних порід, заповнює підземні водоносні горизонти та поступово просочується схилами вниз.

Шлях цей займає кілька годин, тож поки світить сонце – внизу ще сухо. Ввечері сніг припиняє танути, але попередня тала вода якраз досягає річища – і річка оживає. Найбільший потік можна побачити опівночі або на світанку, а до полудня річище вже пересихає. І з першими променями сонця наступного дня цикл починається знову.

Лоа (Rio Loa) – найкраще задокументований приклад цього явища. Ця річка розташована на півночі Чилі та єдина, що перетинає всю пустелю Атакама від Анд до Тихого океану, протікаючи понад 450 кілометрів. У верхів'ях її приток, зокрема Ріо-Саладо, є виражений добовий ритм, описаний вище.

Ще яскравіший приклад – так звані quebradas, короткі сезонні потоки, які стікають зі схилів Атаками. Більшість із них абсолютно сухі вдень і повні води вночі, причім тільки завдяки талому снігу з вершин. Місцеві знали про цей ритм здавна і будували свої поля зрошення та формували графіки польових робіт саме за нічним циклом річок.

Атакама – найсухіша нехолодна пустеля на Землі, у деяких її районах дощу не було понад 400 років. Саме через цю екстремальну посушливість добовий цикл річок тут такий виразний, як зазначає nature.com. Немає ґрунтових вод, немає дощового підживлення – тільки сніг.

Де побачити на власні очі цей природний феномен нічних річок? Найдоступніша точка – район Сан-Педро-де-Атакама у Чилі, туристичне містечко у серці пустелі, звідки організовують екскурсії до геотермальних полів Ель-Татіо та вздовж річищ quebradas. Саме там близько 4 – 6 години ранку найкраще видно, як у сухому річищі з'являється вода – і до обіду її вже немає.

