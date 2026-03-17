Подорож у квітні має певні бонуси, пише Express. У цю пору приємніші ціні, спокійніша атмосфера та можливість насолодитися популярними місцями без зайвої метушні. Пропонуємо переглянути кілька напрямків, де вже по-літньому тепло.
Куди поїхати навесні?
Балі, Індонезія
Індонезійський архіпелаг вже десятиліттями приваблює мандрівників, і не дарма. Особливе місце серед його островів займає Балі – напрямок, який закохав у себе багатьох сонячними пляжами та вражаючими храмами.
На острові туристи можуть помилуватися плавучим індуїстським храмом на воді Улун Дану Бератан чи навідатися до священного храмового комплексу Тірта Емпул. Квітень в Убуді – сухий, а погода тепла та сонячна, температура максимум досягає 31 °C тепла.
Лісабон, Португалія
Спокійне прибережне місто є одним з найкращих місць для відвідування навесні. Старе місто буквально потопає в квітах, а сонячне світло допоможе здійснювати прогулянки від ранку до вечора.
Туристам радять проїхатися жовтим трамваєм №28, що їде до району Алфама на вершині пагорба. Тут можна перекусити смачну португальську страву та полюбуватися брукованими вуличками. Прикрашає дерев’яні дверні отвори та ковані балкони – бугенвілія в рожевих, фіолетових чи жовтих кольорах.
Бордо, Франція
Місто часом називають "Маленьким Парижем" через обсаджену деревами набережну, на якій можна здійснити одну з найгірніших прогулянок Європи.
Прогуляйтеся по оповитому плющем району Шартрон, помилуйтеся готичною церквою Сен-Луї та розгляньте вітрини бутиків на вулиці Нотр-Дам,
– порадив експерт з подорожей.
Сицилія, Італія
Найбільший острів у Середземному морі відомий красивими містечками на вершинах пагорбів та безліччю білих піщаних пляжів. У квітні тут набагато менше людей, ніж у літні місяці, а погода доволі тепла.
Кіото, Японія
У квітні в Японії зацвітають сакури, тому туристи з’їжджаються сюди з усього світу. Мандрівникам радять прогулятися бамбуковим лісом чи поплавати річкою Ой на хаусботі.
Одним з найкращих місць, які варто побачити – це парк мавп Арашіяма в Іватаямі, в якому мешкає понад 100 японських макак.
Що ще варто дізнатися?
Через війну на Близькому Сході туристи шукають альтернативні напрямки, наприклад, Гонконг замість Дубаю та Грецію замість Туреччини. Ці країни зможуть також вразити та подарувати приємні емоції.
Тревор Бейкер радить обирати менш людні місця в Іспанії для комфортного відпочинку, такі як регіон Коста-Бланка. Він рекомендує відвідати старе місто Аліканте, пляж Postiguet, Хавеа з пляжем Ареналь, та прибережні містечка на північ від Бенідорма, щоб уникнути натовпів туристів.