Путешествие в апреле имеет определенные бонусы, пишет Express. В эту пору приятные цены, спокойная атмосфера и возможность насладиться популярными местами без лишней суеты. Предлагаем посмотреть несколько направлений, где уже по-летнему тепло.

Куда поехать весной?

Бали, Индонезия

Индонезийский архипелаг уже десятилетиями привлекает путешественников, и не зря. Особое место среди его островов занимает Бали – направление, который влюбил в себя многих солнечными пляжами и впечатляющими храмами.

На острове туристы могут полюбоваться плавучим индуистским храмом на воде Улун Дану Бератан или наведаться к священному храмовому комплексу Тирта Эмпул. Апрель в Убуде – сухой, а погода теплая и солнечная, температура максимум достигает 31 °C тепла.

Лиссабон, Португалия

Спокойный прибрежный город является одним из лучших мест для посещения весной. Старый город буквально утопает в цветах, а солнечный свет поможет совершать прогулки от утра до вечера.

Туристам советуют проехаться на желтом трамвае №28, что едет до района Алфама на вершине холма. Здесь можно перекусить вкусное португальское блюдо и полюбоваться мощеными улочками. Украшает деревянные дверные проемы и кованые балконы – бугенвилия в розовых, фиолетовых или желтых цветах.

Бордо, Франция

Город порой называют "Маленьким Парижем" из-за обсаженной деревьями набережной, на которой можно осуществить одну из самых горных прогулок Европы.

Прогуляйтесь по окутанному плющом району Шартрон, полюбуйтесь готической церковью Сен-Луи и рассмотрите витрины бутиков на улице Нотр-Дам,

– посоветовал эксперт по путешествиям.

Сицилия, Италия

Самый большой остров в Средиземном море известен красивыми городками на вершинах холмов и множеством белых песчаных пляжей. В апреле здесь гораздо меньше людей, чем в летние месяцы, а погода довольно теплая.

Киото, Япония

В апреле в Японии зацветают сакуры, поэтому туристы съезжаются сюда со всего мира. Путешественникам советуют прогуляться по бамбуковому лесу или поплавать по реке Ой на хаусботе.

Одним из лучших мест, которые стоит увидеть – это парк обезьян Арашияма в Иватаяме, в котором живет более 100 японских макак.

LateRooms составили рейтинг европейских городов, удобных для путешествий с детьми. Среди лучших локаций оказались Копенгаген, Берлин, Барселона, Флоренция, Амстердам, Базель, Краков, Прага и Вена.

Что еще стоит узнать?