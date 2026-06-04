Беззаботные дни на побережье Средиземного моря способны потускнеть из-за климатических изменений и локальных вызовов. 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее.

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Не только экстремальное солнце: какие 3 неприятности скрывает от путешественников курортный Кипр?

Первое, с чем сталкивается каждый турист на Кипре – это невероятное количество бездомных котов, которые лезут буквально повсюду. В начале 2026 года их популяция, по некоторым оценкам, превысила миллион особей, фактически сравнявшись с количеством человеческого населения острова, пишет mentalfloss.com.

На Кипре есть государственная программа стерилизации, но финансирование ее небольшое. Сейчас пушистые четвероногие захватили летние террасы ресторанов, отели и пляжи, иногда создавая серьезный дискомфорт, особенно для людей с аллергией.

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Второй серьезной опасностью является чрезвычайно активное солнце, способное мгновенно испортить отпуск болезненными ожогами. Особенно в период с мая по сентябрь, когда показатель ультрафиолетового излучения (UV Index) на Кипре в течение не менее 4 часов в день очень высокий или даже экстремальный.

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При таких условиях людям со светлой кожей достаточно провести без защитного крема всего 7 – 10 минут под прямыми лучами в районе полудня, чтобы получить серьезный солнечный ожог. К примеру, на популярном курорте Пафос УФ-индекс в середине дня регулярно достигает критической отметки 11, как подчеркивают на nomadseason.com.

Важно! Многие туристы делают ошибку, недооценивая силу излучения через приятный морской бриз. На самом деле лучше всего полностью избегать пребывания на солнце с 10 до 14, постоянно носить широкополые шляпы и каждые 2 часа обновлять солнцезащитный крем с SPF 50.

Третьим подводным камнем Кипра является общественный транспорт, который ходит крайне редко, о чем указывают на cyprus-mail.com, а ко многим природным достопримечательностям не ходит вообще. Другими словами, автобусные маршруты ограничены преимущественно туристическими зонами городов, а такси на острове очень дорогое и не всегда доступно.

Чтобы увидеть уникальные природные локации, например заповедник Акамас или мыс Греко, турист должен арендовать автомобиль. Однако и здесь его ждет серьезный вызов – левостороннее движение, что от украинского туриста потребует как минимум максимальной концентрации.

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Что еще интересно знать о поездках на Кипр?

Кипр остается одним из самых популярных европейских направлений, который в пиковые периоды демонстрирует рекордные доходы от туризма и высокую заполненность отелей. Чтобы избежать летней жары, толп и других неудобств, опытные путешественники советуют выбирать для визита другие времена года: