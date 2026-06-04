Безтурботні дні на узбережжі Середземного моря здатні потьмяніти через кліматичні зміни та локальні виклики. 24 Канал розповість про все це докладніше.

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Не тільки екстремальне сонце: які 3 неприємності приховує від мандрівників курортний Кіпр?

Перше, з чим стикається кожен турист на Кіпрі – це неймовірна кількість безпритульних котів, які лізуть буквально всюди. На початку 2026 року їхня популяція, за деякими оцінками, перевищила мільйон особин, фактично зрівнявшись із кількістю людського населення острова, пише mentalfloss.com.

На Кіпрі є державна програма стерилізації, але фінансування її невелике. Наразі пухнасті чотирилапі захопили літні тераси ресторанів, готелі та пляжі, іноді створюючи серйозний дискомфорт, особливо для людей з алергією.

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Другою серйозною небезпекою є надзвичайно активне сонце, здатне миттєво зіпсувати відпустку болючими опіками. Особливо у період з травня по вересень, коли показник ультрафіолетового випромінювання (UV Index) на Кіпрі протягом щонайменше 4 годин на день дуже високий або навіть екстремальний.

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За таких умов людям зі світлою шкірою достатньо провести без захисного крему всього 7 – 10 хвилин під прямими променями у районі полудня, щоб зазнати серйозного сонячного опіку. До прикладу, на популярному курорті Пафос УФ-індекс у середині дня регулярно сягає критичної позначки 11, як наголошують на nomadseason.com.

Важливо! Багато туристів роблять помилку, недооцінюючи силу випромінювання через приємний морський бриз. Насправді найкраще повністю уникати перебування на сонці з 10 до 14, завжди носити крислаті капелюхи та кожні 2 години оновлювати сонцезахисний крем із SPF 50.

Третім підводним каменем Кіпру є громадський транспорт, який ходить вкрай рідко, про що вказують на cyprus-mail.com, а до багатьох природних пам'яток не ходить взагалі. Іншими словами, автобусні маршрути обмежені переважно туристичними зонами міст, а таксі на острові дуже дороге і не завжди доступне.

Щоб побачити унікальні природні локації, як-от заповідник Акамас чи мис Греко, турист має орендувати автомобіль. Проте й тут на нього чекає серйозний виклик – лівосторонній рух, що від українського туриста вимагатиме щонайменше максимальної концентрації.

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Що ще цікаво знати про поїздки на Кіпр?

Кіпр залишається одним із найпопулярніших європейських напрямків, який у пікові періоди демонструє рекордні прибутки від туризму та високу заповненість готелів. Щоб уникнути літньої спеки, натовпів та інших незручностей, досвідчені мандрівники радять обирати для візиту інші пори року: