Чому Вароша стала містом-привидом?

Колись розкішний курорт Вароша у Фамагусті приваблював голлівудських зірок і туристів з усієї Європи. Початок 1970-х був золотим часом для регіону, коли пляжі і готелі сяяли багатством і гламуром.



Вароша / фото Dlubas

Та 1974 рік змінив все: переворот у Республіці Кіпр і вторгнення турецьких військ змусили жителів залишити Варошу вночі, очікуючи повернутися за кілька днів. Повернення так і не відбулося, а місто опинилося під військовим контролем, перетворившись на заборонену зону.

У 2019 році Ерсін Татар (політик Кіпру) заявив, що Варошу поступово відкриватимуть для публіки, плануючи інвестиції на 10 мільярдів євро для її відродження та проведення обліку майна й дослідження стану міста, пише IWM.

Все ж таки у 2020 році частково відкрили окремі вулиці та пляж, але це викликало критику міжнародної спільноти за порушення резолюцій ООН. Тепер Вароша приваблює туристів "темного туризму", які цікавляться історично трагічними місцями. Під час прогулянок можна побачити залишки магазинів, банків та готелів, все ще заморожене у часі.

Місцеві жителі, які повернулися, вважають такий туризм неповагою до тих, хто був вигнаний із міста, але попит на відвідування Вароші залишається високим: за останні чотири роки район відвідали понад 1,8 мільйона туристів.

