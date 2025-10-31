В Україні є чимало моторошних місць, від яких холоне кров у жилах. Пропонуємо любителям незвичайного відпочинку дізнатися більше про ці локації та наважитися їх відвідати. Читайте нижче деталі від 24 Каналу з посиланням на "ШоТам".

Де розташовані моторошні локації України?

1. Тараканівський форт

Одне з найзагадковіших місць України. Під його стінами тягнеться тунель довжиною близько 100 метрів, а сам форт оповитий легендами про привидів і таємні експерименти німців. Місцеві кажуть, що тут сильна енергетика, а туристи не раз бачили тіні та чули голоси.

Адреса розташування: село Тараканів, Рівненська область.

Тараканівський форт / фото Вікіпедії

2. Вінницька психіатрична лікарня

Сумнозвісна лікарня відома своїми жорстокими методами лікування у давні часи: п'явки, опіки, голодування. Під час радянського режиму тут катували навіть здорових людей. Кажуть, що біля будівлі й нині відчувається моторошна атмосфера.

Адреса розташування: вулиця Пирогова, 109, місто Вінниця.

Що відомо за психіатричну лікарню: дивитись відео

3. Озеро Несамовите

Одне з наймістичніших місць Карпат. Місцеві вірять, що на його дні народжуються грози, а вода зберігає душі грішників. Озеро холодне навіть улітку та вражає своєю дикою красою.

Адреса розташування: Надвірнянський район, Івано-Франківська область.

Озеро Несамовите / фото "ШоТам"

Які найдивніші місця світу існують?

Як пише CNN, Оссуарій у Седлеці – це невелика римо-католицька каплиця в Чехії, всередині якої розташовані скелети близько 40 000 людей, оформлені у вигляді художніх композицій по всьому інтер'єру. Важко не розігнати свою уяву, коли думаєш про такий хворобливий розум, що міг створити, наприклад, люстру з людських кісток.

Оссуарій у Седлеці / фото CNN

Другою локацією є острів ляльок – це моторошне творіння людини на ім'я Дон Хуліан Сантана, який понад 50 років жив відлюдником на острові до своєї смерті у 2001 році. За цей час він зібрав величезну колекцію зламаних і пошкоджених ляльок та розвішував їх на деревах по всьому острову, де вони й досі нагадують про себе, як страшні "жертви".

Острів ляльок / фото CNN

