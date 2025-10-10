Більше ніж 50 тонн гарбузів, неймовірний квітковий ярмарок, кілометри декоративних трав та десятки атмосферних фотозон – усе це в одному місці та чекає саме на вас. Залишайтесь з нами, щоб дізнатись деталі від 24 Каналу з посиланням на DobroPark.

Де неподалік від Києва знайти локацію з геловінською атмосферою?

Добропарк – це масштабний ландшафтний парк неподалік Києва, який став справжнім магнітом для тих, хто цінує красу природи та оригінальний декор. Його добре знають завдяки сезонним інсталяціям, квітковим полям і численним фотозонам, що постійно оновлюються. Кожен сезон – це окрема історія, продумана до найдрібніших деталей.

Цього року осіння тема вразила масштабом: для створення святкової атмосфери використали понад 50 тонн гарбузів різних відтінків, форм таі розмірів. Вони прикрашають композиції з плетених кошиків та дерев'яних елементів. У центрі розташований улюблений відвідувачами Гарбузовий будиночок, який цього року отримав новий вигляд: його прикрасили куполом з ретро-ліхтариків у теплих тонах.

Добропарк, гарні краєвиди: дивитись відео

Увечері парк оживає завдяки червоним динамічним ліхтарям, що наповнюють простір магічним світлом, а поруч сотні хризантем і молоді соснові дерева. Новими елементами декору стали дві гарбузові вежі та три об'ємні піраміди. Серед інших цікавих локацій є українські млини, фотозони з фермерських тюків і навіть родина капібар, яка вже стала зіркою сімейних фотосесій.

Окремо варто згадати унікальну ботанічну колекцію декоративних трав, міскантусів і багаторічників, що вважаються одними з найбільших у Європі. У Добропарку налічується 113 сортів декоративних злакових рослин, серед яких особливо виділяються п'ять найефектніших цього сезону: Lady in Red, Silver Sharm, Memory, Ballerina та Black Beauty. Їхні кольори варіюються від ніжно-зелених до насичених бордових.

Смужки декоративних трав / фото DobroPark

Осінні зони з декоративних трав розташовані у трьох частинах парку: між головним лавандовим полем і гарбузовою галявиною, а також по обидва боки від озера Моне. На карті вони позначені під номером 19 і саме звідси варто починати повільну прогулянку мальовничими маршрутами, щоб повністю відчути чарівність осіннього Добропарку.

Як зазначається на офіційній сторінці парку, осіння локація буде працювати до 19 жовтня, тож встигніть запланувати поїздку у найближчі вихідні, щоб зловити останні промені сонця на такій чарівній місцевості.

Адреса розташування: село Мотижин, Макарівський район (Житомирська траса, 29 кілометрів).

