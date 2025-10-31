Туризм на Кіпрі йде повним ходом та заробляє на цьому немало коштів. Щоб дізнатись більше подробиць, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Ekathimerini.com.

Дивіться також Бакота 2025: як цікаво та насичено провести час біля подільської "Атлантиди"

Що відомо за рекордні доходи Кіпру на туризмі?

Лише у серпні країна заробила 581,8 мільйонів євро – на 14 відсотків більше, ніж торік. Загальний дохід з січня по серпень сягнув 2,47 мільярда євро, що на 16,5 відсотків перевищує показник 2024 року. Туристів також стало більше: у серпні прибуло 602 тисяч осіб, порівняно з 555 тисяч минулого року.

Витрати туристів зростають. Середні витрати одного відвідувача склали 966 євро, при цьому британці, які складають 32 відсотки туристів, витрачають близько 113 євро на день, ізраїльтяни – 152 євро, а поляки – 96 євро.

Готелі та курорти заповнені понад 80 відсотків,

– повідомляє президент Панципрської федерації власників об'єктів відпочинку Неофітос Трасивулу.

Це додає галузі впевненості після літа. Він також підкреслив важливість програм підтримки туристичних підприємств та персоналу, щоб зберегти робочі місця та стабільність роботи взимку. Заступник міністра туризму Костас Куміс зазначив, що перші дев'ять місяців 2025 року стали найуспішнішими для кіпрського туризму.

Дивіться також Як у фільмах жахів: який вигляд має покинутий парк розваг, що відлякує туристів

Що варто відвідати на Кіпрі?

Як пише Global Grashopper, одними з найпопулярніших локацій Кіпру є:

1. Fig Tree Beach, Protaras

Популярний пляж із золотим піском і прозорою мілкою водою, оточений кафе та магазинами. Відомий історичним 17-го століття фіговим деревом та сімейною атмосферою.

2. Makronissos Beach, Ayia Napa

Чистий і сімейний пляж із довгими смугами піску та спокійною атмосферою. Цікава археологічна зона з 19 древніми гробницями прямо в вапняковій породі.

Makronissos Beach, Ayia Napa / фото Global Grashopper

3. Blue Lagoon, Akamas

Унікальна бухта з кришталево чистою бірюзовою водою і природним спокоєм. Розташована в національному парку Акамас, важлива для місцевої флори та фауни.

Де планувати відпочинок у 2026 році?