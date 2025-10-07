Зимой температура воздуха на Кипре составляет около 22 градусов тепла, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror. Это делает возможным побег от зимних холодов, которые накрывают большую часть Европы.

Что увидеть на Кипре зимой?

Другим преимуществом поездки на Кипр зимой является то, что в это время года на острове значительно меньше туристов. Это делает зиму идеальным временем для посещения популярных мест без длинных очередей, сообщает Express.

Те, кто ищет спокойного отдыха, могут насладиться 300 солнечными днями на острове. Любителям же шумных гулянок стоит отправляться в Ая-Напу – один из ведущих европейских центров вечеринок.

Путешествие в горы Троодос открывает перед путешественниками удивительные пейзажи и очаровательный поселок, спрятанный в долине внизу. Интересно, что в горном массиве Троодос расположен горнолыжный курорт.

Он работает с января по март и располагается на горе Олимп. Отдыхающие могут подъехать к склонам, с которых открываются несколько живописных видов.



Кипр / Фото Pexels

В долине спрятан поселок Омодос, где расположено множество ресторанов, предлагающих традиционные блюда. В селе также расположен монастырь, который принимает посетителей на экскурсии.

Еще одно место, которое стоит посетить, – Никосия, разделенная столица Кипра. После гражданской войны 1974 года остров был разделен на два государства: так называемую Греческую Республику Южного Кипра и Турецкую Республику Северного Кипра.

Граница, известная как "зеленая линия", проходит через Никосию, что делает ее единственной разделенной столицей в мире. Туристы могут пересекать границу в нескольких местах.

Однако МИД Украины официально предостерегает путешественников от поездок на оккупированную территорию Кипра. Непризнание этой территории мировым сообществом и Украиной в частности делает невозможным защиту граждан со стороны дипломатических учреждений.

Куда поехать на отдых?