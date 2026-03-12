Колишній мешканець Іспанії Тревор Бейкер розповідає у Daily Mail, що відпочинок у країні сонця та пляжів може бути комфортним і спокійним, якщо обирати менш людні місця.
Що відвідати в Іспанії та чому відпочинок там досі вартий уваги?
Марбелья, Магалуф, Ібіца та Бенідорм – це популярні курорти Іспанії, але через великий потік туристів там часто переповнені пляжі, високі ціни та незадоволені місцеві.
Ідеальний варіант – це регіон Коста-Бланка, зокрема місто Аліканте та його околиці. Серед обов'язкових місць він виділяє старе місто Аліканте, центральну площу Portal de Elche, район El Barrio з терасами кафе та барів із тапасами, а також пляж Postiguet із видом на гору Бенакантиль і замок Санта-Барбара.
Тревор радить також невеликі прибережні містечка на північ від Бенідорма: Хавеа та Алтеа, де спокійніше, зеленіше і мальовничіше. Особливо він відзначає пляж La Caleta, який позбавлений натовпів туристів, і старовинне місто Хавеа з пляжем Ареналь, піщаними дюнами та скелястими бухтами. Щоб відпочинок пройшов без проблем, Тревор радить: уникати авто, обирати готелі замість Airbnb та подорожувати поза літнім сезоном.
Щоб подорож по Іспанії була максимально комфортною, обирайте одяг шарами: прохолодні ранки в Піренеях і легкий одяг для андалузького літа. Дотримуйтеся місцевого ритму: обід о 14:00, вечеря після 21:00 і некваплива сієста у маленьких містечках, рекомендує Trip.com.
Використовуйте громадський транспорт для міста, а оренда авто відкриє доступ до віддалених сіл та мальовничих маршрутів. А кілька фраз іспанською допоможуть розтопити серця місцевих, хоча в містах англійську розуміють добре.
Які ще локації Іспанії будуть цікаві туристам?
Ми вже розповідали про маловідомі острови Іспанії, яке не гірше за Мальдіви. Мова йде про три основні острова: Монтеагудо, До Фару та Сан-Мартіньо. Два з них з'єднані унікальною піщаною смугою довжиною понад кілометр. З одного боку тут спокійна лагуна, з іншого відкритий Атлантичний океан.
Або ж, дізнайтесь про острів в Іспанії, де в січні 21 градус тепла. Острів Гомера на Канарських островах відомий своїми мальовничими пейзажами та теплою погодою в січні, ідеальний для тихого та спокійного відпочинку.