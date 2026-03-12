Сьогодні Санторіні є найкомерційнішим островом у Греції. Туристів тут розводять на гроші буквально на всьому. Туристична агенція @okay_tour розповіла кілька правил, які треба знати перед тим, як їхати на Санторіні, щоб не розчаруватися.

Що треба знати про Санторіні, щоб не розчаруватися?

Усі бачили ці ідеальні відео: ви, келих шампанського, приватний басейн на скелі та захід сонця над синіми дахами. А тепер знімаємо рожеві окуляри: Санторіні – це найкомерційніший острів Греції,

– пояснила агенція.

Найкращий час для відвідин острова

Від того, коли саме ви побуваєте на Санторіні, залежать всі враження про острів. У липні – серпні тут дуже спекотно – температура повітря прогрівається до +40 градусів, а сховатися від спеки на скелі нема де. До того ж це сам пік сезону, коли туристів найбільше. Вулички міста дуже вузькі, а тому доведеться повільно пересуватися, торкаючись плечей сотень інших туристів. Ще один вагомий мінус – ціни у цей період також найвищі.

Найкраще планувати подорож на острів на травень, другу половину вересня та жовтень. Тоді Санторіні дійсно може постати у всій своїй красі – ціни падають, гуляти легше і не треба битися за локацію для фото.

Вулиці Санторіні / Фото Depositphotos

Ілюзія "приватного джакузі"

Деякі туристи бронюють номер за 1000 євро за ніч з джакузі на скелі та мріями про романтичний вечір з вражаючим краєвидом. У реальності майже всі басейни та джакузі розташовані на пішохідній зоні, тож за вашою романтикою спостерігатимуть сотні туристів, які гулятимуть повз.

Дуже важливо уважно перевіряти розташування готелю, щоб не витратити гроші на вітер.

Санторіні – не про пляжний відпочинок

На узбережжі Санторіні є чорний вулканічний пісок, який влітку розжарюється як вугілля. Пройтися по ньому босоніж до моря і не спекти ноги – неможливо. Взагалі Санторіні – це не про пляжний відпочинок. Сюди їдуть за архітектурою та естетикою. Хоча в менш популярних районах острова є зручні пляжі.

Правда про славнозвісне фото у сукні на тлі Санторіні

Багато жінок мріють про фото у довгій сукні, яка розвівається з видом на весь острів. Однак коштує таке задоволення – 300 – 500 євро. За ці гроші туристку ведуть на дах, куди безкоштовно нікого не впускають, хлопчик починає підкидати поділ сукні, а фотограф – ловити вдалий кадр.

Так, фото дійсно виходять красиві. Але чи вартують вони того? До того ж це все відбувається на очах у натовпу туристів.

Архітектура і види на Санторіні / Фото Depositphotos

Як не витратити всі гроші на Санторіні?

Санторіні ділиться на дві частини – західна (селища Оіа, Імеровіглі) та східна (села Камарі та Перісса). На заході розташована найвища скеля і ціни тут космічні, найдешевший номер може коштувати від 500 євро за ніч. Водночас на сході – дешевше і є пологі пляжі. Найвигідніше забронювати готель у Камарі, а вже на славнозвісні скелі з синіми дахами їздити на автобусі. Так бюджет подорожі зменшиться вдвічі.

Ресурс Santorini View радить бюджетним туристам користуватися громадським транспортом, який сполучає всі найважливіші місця на острові. Однак у пік сезону автобуси дуже швидко заповнюються, а тому поміститися в нього – завдання з зірочкою.

"Це пекло": що кажуть туристи про Санторіні?

Раніше ми розповідали, як минулого літа туристи масово скаржилися на зіпсований відпочинок на Санторіні. Одна мандрівниця розповіла, що за 4 дні на цьому острові витратила 3 тисячі доларів, а сама відпустка була "пекельною".

За її словами, острів був настільки переповнений туристами, що навіть вражаючі краєвиди і кришталево чисте море не змінили її негативного враження.