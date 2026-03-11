Серед усіх найчастіше згадують країни Східної Європи, пише Daily Mail. Вже п’ятий рік Польща залишається найпопулярнішим напрямком для міських подорожей серед британців. Далі у рейтингу йдуть Румунія, Угорщина та Албанія.

Чому британці люблять їздити у Східну Європу?

Польща

Такі польські міста як Гданськ, Варшава чи Краків приваблюють туристів історичною архітектурою та багатою культурною спадщиною. Завдяки короткому перельоту Польща підходить для коротких міських поїздок чи довгих культурних подорожей.

Якщо Краків і Варшава вже давно відомі туристичні центри, то останніми роками Гданськ швидко набрав популярності. Туристи з Великої Британії також люблять їздити в Закопане, щоб побачити смарагдові озера, квітучі луки й відвідати термальні купальні.

Румунія

Бухарест і Сібіу приваблюють туристів історичними центрами та місцевою кухнею. Бухарест часто називають "Маленьким Парижем", в якому поєдналася архітектура комуністичної епохи й середньовічних будівель.

У Брашові мандрівники відвідують відомий замок Дракули, милуючись краєвидами Трансільванії. Серед поціновувачів історії та літератури дедалі популярним стає замок Бран.

Угорщина

Третє місце посіла Угорщина. У Будапешт туристи їдуть, щоб відвідати термальні купальні, атмосферні руїн-бари, Будайську фортецю й здійснити прогулянку човном по Дунаю.

За межами Будапешта туристи відвідують озеро Балатон, яке називають "прихованою перлиною". Та серед інших популярних історичних міст туристи також називають Печ і Естергом.

Албанія

Столиця країни Тирана приваблює туристів цікавою архітектурою та численними кафе й ресторанами за доступними цінами. Британці вирушають на Албанську Рив’єру, щоб поєднати міський відпочинок з морем. Через білі пляжі, бірюзову воду й невеликі острови її часто називають "Мальдівами Європи".

Експерти з туристичних напрямків кажуть, що Східна Європа продовжує перевершувати традиційні напрямки для міських подорожей, оскільки туристи дедалі частіше обирають менш відомі місця з яскравими враженнями.

До слова, Будапешт та Варшава вважаються одними з найбезпечніших країн Європи, пише Travel off Path. За спостереженнями мандрівника Вінісіуса Кости, тут панує атмосфера спокою. Люди без остраху користуються телефонами в громадських місцях, а жінки не бояться повертатися додому пізно ввечері. Рівень злочинності у Варшаві суттєво нижчий, ніж у таких мегаполісах, як Лондон чи Париж. Прогулятися Старим містом можна навіть в пізню пору.

