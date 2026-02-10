Пересуватися Віднем доволі легко, пише Lonely Planet. Історичний центр зручно досліджувати пішки, а велосипедні доріжки вздовж річки та ефективна система громадського транспорту – трамваї, поїзди та автобуси – дозволять швидко дістатися будь-якої точки міста.

Що варто побачити у Відні?

Стефансдом

Готичний собор Стефансдом із Південною вежою висотою 136 метрів є символом центрального міста. Вхід до церкви є безкоштовним, а для детального ознайомлення з колекціями можна відвідати музей. Туристи, які піднімуться на 343 сходинки Південної вежі, зможуть побачити неймовірний вид на місто та кольорову черепицю даху.

Імператорський комплекс Гофбург

У палаці Гофбург можна відвідати музей Сісі, Імператорські апартаменти та Прунксаль з фресками та колонами. Туристам радять особливу увагу звернути на Кайзерську Шатцкамере зі зібранням австрійських коронних коштовностей.

Також у Гофбурзі живуть знамениті ліпіцанери, які демонструють верхову їзду на бароковій арені Іспанської школи верхової їзди. Відпочити після прогулянки можна у трояндовому Фольксгартені або на газонах Бурггартена.

Музеї Відня

На площі Марії Терезії розташовані 2 величні музей: Музей природознавства та Музей історії мистецтв. Колекції охоплюють мінерали, старожитності Єгипту, Греції та Риму, а також картини старих майстрів. А от музей Леопольда пропонує переглянути роботу австрійських модерністів.



Відень багатий на різноманітні музеї / Фото Pexels

Заклади із ароматною кавою

Віденські кафе неможливо обійти увагою. Багато закладів вражають інтер’єром, живою музикою та неймовірно смачною кавою з традиційними австрійськими десертами.

Набережна Дунаю

Австрійці люблять влітку відпочивати на берегах Дунаю чи в барах на Дунайському каналі. Старий Дунай підходить для купання, а Новий Дунай пропонує шезлонги, коктейлі та молодіжну музику від діджеїв.

Палац Шенбрунн

Цей палац є найбільш відвідуваним у Відні. У ньому 45 кімнат у стилі рококо, красиві церемоніальні зали та літні апартаменти імператорів. Територія вражає фонтанами, обелісками та аркою Глорієтта. А ще на території розташований найстаріший зоопарк світу – Тіргартен Шербрунн.

Місцеві ринки

Вуличні місцеві ринки сподобаються кожному туристу. Найвідоміші з них – Нашмаркт зі 120 продуктовими кіосками та суботнім блошиним ринком, Брунненмаркт зі 170 кіосками різних культур і Кармелітермаркт із кулінарними шедеврами.

Замок Бельведер

Замок побудував у 1723 році принц Євген Савойський. Він наповнений шедеврами австрійського мистецтва. Нижній Бельведер пропонує мармурові галереї, фрески та золоті апартаменти, а в колекції знаходиться всесвітньо відомий "Поцілунок" Густава Клімта.

Як безплатно потрапити на екскурсію до парламенту Відня?

Австрійський парламент у Відні пропонує безплатні екскурсії, для яких потрібно заздалегідь зареєструватися онлайн, вказавши особисті дані та обравши дату візиту, йдеться на parlament.gv.at Екскурсії проводять німецькою та англійською мовами, тривають вони від 55 до 85 хвилин і містять огляд найкрасивіших приміщень парламенту, історії та архітектури будівлі.

