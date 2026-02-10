Ресурс Go2Africa проаналізував відгуки закоханих пар про популярні локації світу, які вони відвідали. На основі цих даних встановили список з 20 найромантичніших місць у світі.

Яке місце визнали найромантичнішим у світі?

Романтичні подорожі бувають різними і не завжди означають відвідування вишуканих ресторанів чи красивих театрів. Для декого романтика в іншому – в дикій незайманій природі, у пейзажах, від яких перехоплює подих, або ж у пригодах.

З'ясувалося, що найромантичнішим місцем у світі пари назвали курорт Маттергорн біля містечка Церматт у Швейцарії. Величний альпійський курорт отримав захоплені відгуки аж від 98,6% пар.

Ця гірська місцевість нагадує справжню казку – атмосферні будиночки, ніяких автомобілів та вражаючі краєвиди на всі 360 градусів. Саме з Церматту відкривається найкращий вид на гору Маттергорн, яка стала символом Альп.

Відсутність автомобілів дозволяє більше часу провести у дорозі і спілкуватися з коханою людиною. Тут на відвідувачів чекають кінні упряжки, витяги, фунікулери тощо.

Церматт взимку / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! До п'ятірки найромантичніших місць світу увійшли також солончак Салар-де-Уюні в Болівії, Сіднейська гавань в Австралії, 7 водоспадів на Маврикії та Велика Китайська стіна.

Чим зайнятися у Церматті?

Як зазначено на сайті Zermatt, у цій місцевості для туристів є багато розваг та вражень. Основним є гірськолижний спорт, адже курорт пропонує безліч трас різної складності. Їхня сумарна довжина – 310 кілометрів.

Одне з найромантичніших місць – це оглядовий майданчик Matterhorn Glacier Paradise, з якого відкривається вид на величні Альпи. Тут також є крижана печера, кінотеатр і затишне кафе. Щоб дістатися на цю локацію, спершу треба підійматися фунікулером, а потім високогірним витягом.

Також варто прогулятися містечком, скуштувати місцеві страви, відвідати музей Маттергорна та відправитися у піші прогулянки.

Які ще романтичні міста варто відвідати?

Париж вже давно почав опускатися у рейтингах найромантичніших міст світу. Замість нього найкращим місцем для пар часто називають Венецію. Італійська атмосфера, красива архітектура, захопливі канали – тут усе сповнене романтикою. Пари також обожнюють барвистий і колоритний Марракеш у Марокко та готичний Единбург у Шотландії.