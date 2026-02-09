Від старовинних європейських парків до мегаполісів Азії та Америки – у цій добірці з посиланням на Lonely Planet розповідаємо про найкрасивіші місця, де весна починається з рожевого цвіту і стає справжньою подією, заради якої варто планувати подорож.

Куди поїхати, щоб подивитися на цвіт сакури?

Кіото, Японія. У Японії святкують цвітіння сакури ще з 8 століття, а називається цей процес "ханамі", що у перекладі означає "спостереження за квітами". Люди збираються під квітучими деревами й влаштовують пікніки та сімейні посиденьки. Найпопулярнішими місцями для ханамі є парк Маруяма у Кіото та гора Йосіно, з якої відкриваються неймовірні краєвиди.

У Кіото дерева починають квітнути з 25 березня. Щоб довше помилуватися рожевим цвітом, можна поїхати у Саппоро, де сезон триває до 30 квітня.

Вашингтон, США. Столиця США щороку перетворюється на рожеву казку після того як у 1912 році мер Токіо подарував місту 3 тисячі сакур як символ дружби між Японією та США. У період цвітіння в місті відбуваються вечірки та вистави. Національний фестиваль цвітіння сакур триває у період з 20 березня по 3 квітня. Найкраще приходити рано-вранці або підвечір, щоб уникнути натовпів.

Стокгольм, Швеція. Наприкінці квітня у Швеції є навіть офіційний день цвітіння сакур. Тут ці рожеві квіти ростуть у парку та вздовж центральної площі, додаючи похмурому місту радості та барв.

Париж, Франція. У французькій столиці є чимало місць, де можна помилуватися рожевим цвітом:

у садах Трокадеро біля Ейфелевої вежі,

у саду Тюїльрі,

у ботанічному саду,

вздовж Променад Планте.

Пелюстки сакур розпускаються на початку – в середині квітня.

Ванкувер, Канада. По всьому Ванкуверу щороку квітне близько 43 тисячі сакур. У сезон цвітіння відбуваються багато цікавих заходів у різних локаціях міста – Фестиваль цвітіння сакури, "Великий пікнік", "Дні сакури" тощо. Для містян та гостей міста навіть створили спеціальний сайт "Цвітіння зараз", в якому надають актуальні оновлення щодо квітучих дерев. В оновленні за 8 лютого розповіли, що деякі сорти дерев зацвіли вже 24 січня.

Коли в Ужгороді цвістиме сакура?

Щороку у середині квітня Ужгород стає найпопулярнішим містом в Україні – люди з різних куточків країни приїжджають на вихідні, щоб помилуватися сакурами. Вже у середині березня всіх турбує лише одне питання – коли в Ужгороді зацвітуть сакури?

Зазвичай пік цвітіння припадає на 15 – 25 квітня. Наприклад, минулого року дерева зацвіли 17 квітня. Якщо погода дуже тепла, то квіти можуть з'явитися раніше – на початку місяця.