Українка Анастасія, яка живе в Румунії, розповіла, як цікаво і насичено провести один день у Бухаресті і при цьому витратити не більше ніж 50 євро. Атмосферним відео вона поділилася на своїй тікток-сторінці @anastasiia.bucharest.

Що робити у Бухаресті, якщо у вас є тільки 50 євро?

Щоб зарядитися гарним настроєм, Анастасія радить розпочати день у центрі міста з кави та круасана, що коштуватиме 5 євро. Гарячий напій і випічку можна скуштувати у кав'ярні або ж взяти з собою у сад Чішміджіу, який через своє озеро і місток нагадує Центральний парк Нью-Йорка. Тут можна прогулятися, посидіти на лавочці і потеревенити з другом, наробити багато фотографій, а потім покататися на великій ковзанці просто неба. Коштує це задоволення – 14 євро.

Після активності захочеться перекусити, тому Анастасія радить завітати в найближчу пекарню Luca, яких по місту є чимало. Булочка тут коштує 1,4 євро.

Далі можна влаштувати собі культурну програму. Біля будівлі парламенту є Музею сучасного мистецтва. У ньому можна не лише порозглядати виставку, а й піднятися на терасу парламенту і подивитися на місто з висоти. Вхідний квиток у музей коштує 6 євро.

Наступним у плані є прогулянка Старим містом Бухареста. Анастасія радить завітати у сучасний книжковий магазин Carturesti, який розташований у будівлі 19 століття і має 6 поверхів. Ця книгарня є однією з найкрасивіших і найелегантніших у світі. Окрім книг, у ній можна купити сувеніри на будь-який смак. Анастасії подарунки обійшлися у 12 євро.

Ідеальним завершенням насиченого дня стане вечеря у закладі Su Ramen, де можна замовити величезний і дуже смачний рамен за 11 євро. Саме тут можна буде розслабитися і обговорити все цікаве, що ви побачили за день.

Ось так можна провести насичений і небанальний день у столиці Румунії і при цьому витратити не більше ніж 50 євро.

Як провести день у Бухаресті за 50 євро: відео

Що ще треба побачити у Бухаресті?

Експерти Lonely Planet радять також завітати у Національний музей села Дімітріє Густі, який розташований просто неба. Тут можна зануритися у колорит румунського села – побачити десятки садиб, млини, вітряки тощо. Експонати сюди звозили з усієї країни, тож музей дійсно чудово підходить для знайомства з румунською культурою.

У Бухаресті є найбільша концентрація кав'ярень на душу населення в усій Європі, тому тут дуже сподобається любителям кави третьої хвилі. Також у столиці Румунії варто відвідати терми, оточені пальмами та іншими екзотичними рослинами, та організувати пікнік біля озера в парку Короля Михайла І.

До речі, восени у Бухаресті відкрили найбільший православний храм Європи. Будували його цілих 15 років, а мрії про храм виношували вже понад сотню років. Висота храму становить 124 метри, а в його стінах може вміститися 5 тисяч людей. На першу Службу до храму приїхали тисячі людей з усієї країни, які ставали в довгу чергу, щоб потрапити в середину.

Бухарест – це недооцінена європейська столиця, адже тут справді можна побачити чимало всього цікавого.