Критика і захват: що відомо про новий храм у Румунії?
У Бухаресті 15 років тривало будівництво національного кафедрального собору і днями він нарешті відкрив свої двері для вірян. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Reuters.
Нова велична будівля стане резиденцією Румунської православної церкви, яка раніше використовувала значно менший патріарший собор, збудований у середині 1600-х років. Православний собор, який би став символом Румунії, планували побудувати вже сто років, але щось постійно ставало на заваді – то війни, то правління комуністів, то нестабільний період перед вступом країни до Європейського Союзу.
Те, що було неможливо зробити раніше за 126 років, було досягнуто за останні 15 років,
– сказав священник Адріан Агачі.
Висота собору становить 124 метрів, одночасно у своїх стінах він може вмістити 5 тисяч людей та ще десятки тисяч – на площі довкола храму. У храмі передбачають, що у перші дні відкриття собору його відвідають сотні тисяч людей.
Черга до православного храму у Бухаресті / Фото Basilica.ro
Зараз вірян з усієї країни приїжджають, щоб відвідати храм. У неділю вони годинами стояли у довжелезній черзі. Більшість людей не змогли потрапити на службу в середину храму і дивилися богослужіння на великих екранах на вулиці.
Черга була і на території храму, і за її межами / Фото Basilica.ro
Інтер'єр собору майже на 18 тисяч квадратних метрів покритий фресками та мозаїками із зображенням святих та іконами.
Інтер'єр храму всередині / Фото Basilica.ro
Зауважимо, що будівництво храму обійшлося у 270 мільйонів євро. Фінансування переважно відбувалося з державного бюджету. Як пише DW, це викликало критику у деяких громадян, які стверджували, що ці гроші варто було скерувати на школи і лікарні.
Де у світі є найгарніші храми?
У Рейк'явіку розташований лютеранський храм Гатльґрімскірк'я, який має унікальну форму. Храм став символом національної ідентичності Ісландії, адже повторює природні форми цієї країни – базальтові колони, гейзери, льодовики. Цікаво, що всередині храм має доволі мінімалістичний інтер'єр.
Інша найкрасивіша церква світу розташована у Колумбії. Храм Богоматері Розаріо-де-Лас-Лахас стоїть у каньйоні над річкою, тому краєвиди тут такі, що аж перехоплює подих.
Кафедральний собор Бразилії не схожий на жодний інший храм у світі, адже побудований у формі корони.