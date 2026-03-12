У Словенії поєдналися альпійські озера, середньовічні міста, морський відпочинок та неймовірна природа. Усе це – без натовпів туристів. З посиланням на Lonely Planet розповідаємо про 5 причин, чому Словенія може стати ідеальною країною для подорожі у 2026 році.

Чому варто спланувати подорож у Словенію?

Причина №1 – озера

Багато туристів мріють відвідати італійське озеро Комо, та мало хто знає, що у Словенії є не менш красиві озера з доступнішими цінами та меншою кількістю туристів. Озеро Блед – це найпопулярніший символ Словенії, а тому ви точно бачили його на фотографіях. По центру цього озера, оточеного засніженими вершинами, розташований острів з церквою Успіння Пресвятої Богородиці. Це місце настільки красиве, що нагадує кадр з мультика про принцес.

Не менш красивим є озеро Бохінь, яке розташоване у Національному парку Триглав. Влітку тут можна купатися і досліджувати ближні села, де місцеві фермери виробляють геть усе – сири, м'ясо, джин, варення тощо.

Дивовижне озеро Блед / Фото Depositphotos

Причина №2 – гори

Чомусь Словенія не часто асоціюється з альпійськими луками та колоритними гірськими селами. Однак тут так само можна побачити вражаючі гірські пейзажі, як і в сусідніх країнах. Найвищою горою Словенії є Триглав, яка розташована у Юлійських Альпах і здіймається на 2 864 метри над рівнем моря. Вона – справжній рай для трекінгу, адже дорогою можна побачити смарагдові озера, льодовикові долини тощо.

Юлійські Альпи у Словенії / Фото Depositphotos

Причина №3 – середньовічні міста

У Словенії є чимало міст, в яких збереглася атмосфера середньовічної Європи і які чудово підходять для міських подорожей. Вузькі кам'яні вулички, старі фортеці, черепичні дахи та площі, які майже не змінилися за сотні років, роблять ці локації особливо привабливими для мандрівників. Ось лише декілька колоритних словенських міст, які точно сподобаються туристам:

Шкоф'я-Лока – це одне з найкраще збережених середньовічних міст країни, яке розташоване всього за 25 кілометрів від столиці Любляни. Місто славиться кольоровими будинками, старими мостами та спокійною атмосферою. Його навіть використовують як локацію для зйомок історичних фільмів.

– це одне з найкраще збережених середньовічних міст країни, яке розташоване всього за 25 кілометрів від столиці Любляни. Місто славиться кольоровими будинками, старими мостами та спокійною атмосферою. Його навіть використовують як локацію для зйомок історичних фільмів. Птуй – одне з найстаріших міст Словенії. Тут варто побачити замок, з якого відкривається панорама на все місто, та відвідати карнавальний фестиваль Курентування, який відбувається щороку у лютому.



Фестиваль Курентування відбувається перед початком великоднього посту / Фото Aleš Kravos, Вікіпедія

Причина №4 – море

У Словенію можна поїхати і на пляжний відпочинок, адже країна розташована на березі Адріатичного моря (Трієстська затока). Як пише Trip My Dream, найпопулярніші морські курорти країни – це Піран, Ізола та Копер.

Ізола – це затишне місто з пляжами є центром водного спорту, де щоліта проводять різні фестивалі.

– це затишне місто з пляжами є центром водного спорту, де щоліта проводять різні фестивалі. Піран – ідеальна локація для тих, хто хоче поєднати відпочинок на морі з цікавими екскурсіями і прогулянками старим містом. Більшість пляжів тут кам'янисті або з бетонними плитами, з яких у воду треба заходити по драбинці. Вода у морі кришталево чиста і має смарагдовий відтінок.

– ідеальна локація для тих, хто хоче поєднати відпочинок на морі з цікавими екскурсіями і прогулянками старим містом. Більшість пляжів тут кам'янисті або з бетонними плитами, з яких у воду треба заходити по драбинці. Вода у морі кришталево чиста і має смарагдовий відтінок. Копер – це найбільше прибережне місто Словенії, яке поєднує функції головного морського порту та атмосферного історичного курорту. Копер розташований всього за 5 кілометрів від Італії і до 1954 був італійським, тож сьогодні місто поєднує у собі словенську та італійську культури.

Прибережне місто Піран у Словенії / Фото Depositphotos

Причина №5 – відсутність натовпів туристів

Популярні європейські країни у розпал літа страждають від надмірного туризму. На грецькому острові Санторіні неможливо милуватися блакитно-білими будиночками і видом на море через велику кількість людей поруч з вами, на Тенеріфе пляжі всіяні різнобарвними рушниками, а знайти місце для себе – завдання з зірочкою.

На цьому тлі Словенія стає справжнім оазисом чогось справжнього та автентичного. Туристів тут значно менше, а тому можна спостерігати за місцевими мешканцями та сповна насолоджуватися атмосферою країни.

Насправді, окрім цих п'яти, є ще чимало причин, чому варто побачити Словенію. Тут є мальовничий виноробний регіон Горішка Брда, який навіть називають "Словенською Тосканою", карстовий регіон з найбільшими у Європі печерами, гірськолижні курорти тощо.

Куди варто їхати українцям у відпустку у 2026 році?

На тлі ескалації на Близькому Сході турагентка Олена Матвіяс у коментарі 24 Каналу порадила українським туристам для відпустки обирати країни Європи, Туреччину, Албанію та Чорногорію. Вони безпечніші для українських туристів, адже в разі закриття повітряного простору, додому можна добратися наземним транспортом.

Якщо хочеться екзотики, то летіти варто через Стамбул або Франкфурт, а не Дубай. Або ж можна обрати безпечнішу європейську екзотику – Мадейру або Канари.