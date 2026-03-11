Ви могли бачити замок Мон-Сен-Мішель на фотографіях у Pinterest, але це місце точно варто побачити на власні очі. Українка @karinamaevsk побувала тут і поділилася своїми враженнями.

Що українка розповіла про Мон-Сен-Мішель?

Мон-Сен-Мішель – це середньовічне абатство-фортеця, яка розташована на острові в однойменному муніципалітеті у регіоні Нормандія. Відстань від Парижу становить 300 кілометрів. Українка була у популярному селищі Етрета і вирішила не втрачати можливість та заїхати у Мон-Сен-Мішель.

Їхала туристка автомобілем і спершу трохи блукала неподалік від замку, бо не знала, чи в самому місті є парковка. З'ясувалося, що неподалік Мон-Сен-Мішелю є платна парковка, з якої до самого замку можна дістатися автобусом, а потім ним же ж повернутися назад до авто. Або ж можна піти пішки.

Погода тут мінлива і спершу падав дощ та дув вітер. Українка радить не засмучуватися, якщо ви потрапите сюди у дощовий день, адже краєвиди біля замку вражають у будь-яку погоду.

Я була наприкінці листопада, але точно повернулася б сюди ще влітку заради неймовірних краєвидів,

– сказала туристка.

Українка показала замок Мон-Сен-Мішель у Франції: відео

Що відомо про замок Мон-Сен-Мішель?

Як пише сайт Mont-Saint-Michel, потрапити у середньовічне село можна безкоштовно щодня, а от вхід в абатство платний. Перша каплиця на скелястому острові з'явилася ще у 709 році, а спорудити її наказав буцімто Архангел Михаїл.

З часом на острові побудували величезну монастирську фортецю, яка була справжнім духовним центром регіону. Однак під час Французької революції це місце перетворилося на в'язницю, а відреставрували його наприкінці 19 століття.

Замок Мон-Сен-Мішель / Фото Depositphotos

