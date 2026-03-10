Українка Настя, яка веде блог у тіктоці під ніком @anahorban, вирішила спробувати щось нове у подорожах, а тому замість готелю забронювала яхту на Канарських островах. У відео вона поділилася своїми враження і розповіла про важливі нюанси.

Що треба знати про яхту-готель?

Площа яхти, яку забронювала мандрівниця, становила всього 8 квадратних метрів. Хоч це і дуже мало, та на яхті було багато необхідних речей, які компактно помістилися: зручне спальне місце для двох осіб, маленький холодильник, мікрохвильовка, електрочайник і кавоварка. Яхта під'єднана до електроживлення і водопостачання з порту, а тому вода тече з-під крана з нормальним напором.

Уночі у порту було тихо, а зручний матрац і легеньке погойдування робили сон дуже затишним. Однак наступної ночі був шторм і яхту похитувало. Та найбільше заважав скрип щогли від сильного вітру.

У проживанні на яхті був один значний мінус – хоч на борту і був туалет, але користуватися ним, коли яхта пришвартована у порту, не можна. Дівчині видали спеціальний пропуск, який надає доступ до інфраструктури порту. Тільки там вона могла користуватися туалетом, душем і пральнею. Виглядало це досить пристойно, але не так комфортно, як у номері.

Однак, за словами українки, сніданки на палубі з видом на океан були того варті.

Знайти й орендувати цю яхту можна на Booking – вона називається Сanarian Pirat. Яхта розташована у порту міста Арресіфе на канарському острові Лансароте. Вартість проживання за добу становить 57 євро (2 900 гривень) на двох людей.

Це був новий і цікавий досвід, який чимось схожий на життя в кемпері. Але більше ніж на 2 – 3 ночі не рекомендувала б,

– підсумувала українка.

Українка показала яхту-готель на Канарах:

Де вигідніше ночувати – в готелі чи на яхті?

Насправді ночівля на крихітній яхті не дешевша, ніж ніч у зручному, але бюджетному готелі. Ми порівняли ціни на Booking і з'ясували, що за вартістю яхти Сanarian Pirat та трохи дорожче в Арресіфе можна знайти і бюджетні готелі. Щоправда, розташування у них не таке близьке до океану – до узбережжя треба буде пройтися щонайменше 15 хвилин.

Тож для економії яхта-готель не дуже підійде, а для нових вражень – цілком.

