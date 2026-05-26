Українська блогерка Emma Luchytska в одному зі своїх інстаграм-відео поділилася маршрутом триденної подорожі до Амстердаму, розповівши, як можна цікаво провести час у місті та околицях.

Як цікаво провести час в Амстердамі протягом 3 днів?

За її словами, після заселення, особливо, якщо приїзд припадає на вечір, варто просто прогулятися містом, повечеряти в місцевому ресторані та за бажанням відвідати район червоних ліхтарів. Вона зазначає, що в деяких закладах може діяти дрес-код, тож варто враховувати це заздалегідь.

Що цікавого побачити в Амстердамі за 3 дні / інстаграм vserdse

Окремо блогерка згадує про район червоних ліхтарів, куди, за її словами, не так просто "випадково потрапити" без орієнтирів на карті. Серед підказок – музей району або церква поблизу. Також вона звертає увагу на цікаву деталь: окрім традиційних червоних вогнів, там можна побачити й інші кольори, зокрема фіолетові та блакитні.

На другий день маршрут включає відвідування музею Ван Гога – квитки, за її рекомендацією, краще купувати заздалегідь. Поруч розташовані заклади харчування, а далі Державний музей, вхід до якого коштує близько 20 євро.

Також у програмі прогулянки містом, будинок Анни Франк, а ще відвідування шоколадного магазину "Tony's Chocolonely Super Store" та популярної локації "Fabel Friet" з картоплею фрі. Третій день починається зі сніданку біля готелю, після чого прогулянка каналами та круїз містом.

Далі маршрут продовжується поїздкою до Зандама, який розташований приблизно за 20 хвилин від Амстердама. Там можна побачити традиційний голландський колорит: дерев'яні черевики, сир, вафлі та млини. Вхід на територію безкоштовний. Повернувшись до Амстердама, блогерка радить завітати до Вонделпарку, а завершити день можна у джаз-барі, популярному серед місцевих.

Коли найкраще планувати поїздку в Амстердам?

Як зазначає Lonely Planet, найкращий час для відвідування залежить від того, який досвід ви хочете отримати, але є чіткі сезони з різними плюсами.