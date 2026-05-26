Украинская блогерша Emma Luchytska в одном из своих инстаграм-видео поделилась маршрутом трехдневного путешествия в Амстердам, рассказав, как можно интересно провести время в городе и окрестностях.

Как интересно провести время в Амстердаме в течение 3 дней?

По ее словам, после заселения, особенно, если приезд приходится на вечер, стоит просто прогуляться по городу, поужинать в местном ресторане и по желанию посетить район красных фонарей. Она отмечает, что в некоторых заведениях может действовать дресс-код, поэтому стоит учитывать это заранее.

Что интересного увидеть в Амстердаме за 3 дня

Отдельно блогер вспоминает о районе красных фонарей, куда, по ее словам, не так просто "случайно попасть" без ориентиров на карте. Среди подсказок – музей района или церковь поблизости. Также она обращает внимание на интересную деталь: кроме традиционных красных огней, там можно увидеть и другие цвета, в частности фиолетовые и голубые.

На второй день маршрут включает посещение музея Ван Гога – билеты, по ее рекомендации, лучше покупать заранее. Рядом расположены заведения питания, а дальше Государственный музей, вход в который стоит около 20 евро.

Также в программе прогулки по городу, дом Анны Франк, а еще посещение шоколадного магазина "Tony's Chocolonely Super Store" и популярной локации "Fabel Friet" с картофелем фри. Третий день начинается с завтрака возле отеля, после чего прогулка по каналам и круиз по городу.

Далее маршрут продолжается поездкой в Зандам, который расположен примерно в 20 минутах от Амстердама. Там можно увидеть традиционный голландский колорит: деревянные ботинки, сыр, вафли и мельницы. Вход на территорию бесплатный. Вернувшись в Амстердам, блогер советует посетить Вонделпарк, а завершить день можно в джаз-баре, популярном среди местных.

Когда лучше всего планировать поездку в Амстердам?

Как отмечает Lonely Planet, лучшее время для посещения зависит от того, какой опыт вы хотите получить, но есть четкие сезоны с различными плюсами.