Среди песчаных дюн на юге Перу расположено место, которое многим кажется нереальным. Уакачина – это небольшой природный оазис в регионе Ика, который окружен огромными песчаными холмами. Его часто называют "Оазисом Америки".

Единственный природный оазис Южной Америки: чем он особенный?

Посреди пустыни здесь находится лагуна, вокруг которой растут пальмы, деревья и другая растительность. Рядом расположены отели, рестораны и здания в стиле испанской колониальной архитектуры. Благодаря необычным пейзажам Уакачина стала популярным туристическим направлением не только в Перу, но и в мире.

В 2017 году британская газета The Telegraph даже включила это место в список 21 самую впечатляющую локацию мира для путешествий. Оазис расположен примерно в пяти часах езды от столицы Перу – Лима, и всего в 15 – 20 минутах от города Ика. В отличие от миражей, Уакачина является настоящим природным оазисом, рассказывает Thursd.

Он образовался благодаря подземным источникам воды, которые позволили возникнуть лагуне и растительности прямо посреди пустыни. С этим местом также связано несколько легенд. По одной из них, принцесса инков по имени Уакка Чайна сбежала от мужчины, который влюбился в нее. Во время побега ее зеркало упало на землю и превратилось в лагуну, а сама девушка стала русалкой. Другая легенда рассказывает, что озеро возникло из слез принцессы после смерти ее возлюбленного. Именно поэтому название "Уакачина" переводят как "плачущая женщина, ".

Оазис Уакачина / фото TripAdvisor

Когда-то это место считалось курортом с целебными водами. В 1960-х годах сюда часто приезжали состоятельные перуанцы, чтобы отдохнуть и воспользоваться лечебными свойствами лагуны. Сегодня же Уакачина известна прежде всего своими пейзажами и активным отдыхом. Самыми популярными развлечениями здесь являются катание на багги по дюнам и сэндбординг – это спуск на доске с песчаных склонов.

Также туристы приезжают сюда ради закатов, прогулок у лагуны и пустынных экскурсий. В то же время оазис постепенно страдает от изменений климата и истощения водных ресурсов. Поэтому в регионе пытаются сохранять естественную экосистему и растительность, которая делает это место уникальным.

