Украинская блогерша eleonora_boldizhar поделилась впечатлениями от полета на воздушном шаре в Каппадокии – одного из самых популярных туристических развлечений региона.

Стоит ли полет на воздушном шаре в Каппадокии своих денег?

По словам блогера, день начался еще среди ночи в 3:30 утра, ведь шары в Каппадокии запускают только на рассвете. Уже около 4 часов туристов забрала машина, а на месте десятки воздушных шаров в темноте готовили к полету. В корзине находились примерно 20 человек, а за место у края пришлось доплатить отдельно.

Как выглядел полет на воздушном шаре / инстаграм eleonora_boldizhar

Сначала подъем вызвал волнение, однако после этого эмоции сменились восторгом. Блогерша призналась, что рассвет над Каппадокией с высоты около 1400 метров сложно описать словами.

Это не то, что можно описать словами, это нужно увидеть,

– рассказывает она.

Полет длился примерно 1 час 20 минут. После приземления всем пассажирам вручили сертификаты о полете и угостили шампанским. Общая стоимость такого опыта составила около 120 долларов с человека. Девушка отметила, что считает полет на воздушном шаре в Каппадокии одним из тех впечатлений, которые стоит пережить хотя бы раз в жизни.

Когда происходят полеты и как все организовано?

Как рассказывают в Wanderlust Chloe, большинство полетов стартует непосредственно перед восходом солнца. Туристов забирают из отелей между 4:00 и 5:00 утра, после чего они проходят регистрацию и отправляются к месту запуска. Из-за погодных условий полеты проводятся не ежедневно, в среднем около 250 дней в году, а отмены возможны даже в день вылета.

Как происходит бронирование и какая средняя стоимость?

Эксперты советуют бронировать полет заранее, особенно в высокий сезон, ведь спрос очень высокий. Стоимость обычно колеблется в пределах 180 – 250 евро в зависимости от пакета, продолжительности и сервиса. Некоторые компании предлагают дополнительные услуги: сертификаты после полета или праздничные церемонии после приземления.

Как проходит сам полет?

В корзине обычно находится от 16 до 28 человек. Продолжительность полета составляет примерно 60 – 90 минут. Высота может меняться в зависимости от погодных условий, но иногда достигает сотен метров, открывая панораму долин и десятков других шаров в небе. Полет часто описывают как спокойный и "плавный", без резких движений, несмотря на работу горелки.

Какие есть важные ограничения и правила безопасности?

К полетам не допускают беременных женщин, а дети обычно должны быть старше 6 лет. Также важно учитывать погодные риски, ведь именно они чаще всего становятся причиной отмен. Несмотря на это, полеты считаются безопасными при условии соблюдения правил и опытных пилотов.

Что стоит взять с собой?

Путешественникам советуют одеваться многослойно: утром в Каппадокии прохладно, даже в теплый сезон. Удобная обувь, куртка, солнцезащитные очки и камера или экшн-камера помогут комфортно провести полет и сохранить впечатления. Полет на воздушном шаре в Каппадокии остается одним из самых впечатляющих туристических опытов в мире – сочетанием утреннего неба, десятков шаров и уникальных ландшафтов, которые сложно с чем-то сравнить.

