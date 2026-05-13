О своем первом путешествии в США туристка Полина рассказала в тиктоке @mrs. faustova.

Сколько потратили украинцы за один день в Нью-Йорке?

Девушка рассказала, что больше всего ее удивили цены на жилье в центре города, однако многие популярные локации в Нью-Йорке можно посетить бесплатно. Также туристка поделилась лайфхаком, который поможет существенно сэкономить на дороге из аэропорта до Манхэттена.

Билеты и виза

Билеты на поезд Валенсия – Мадрид на двоих стоили 35 долларов (1450 гривен). Из Мадрида пара вылетела в Нью-Йорк. Авиабилеты на двоих обошлись в 500 долларов (20 700 гривен). Туристка отметила, что на борту очень вкусно кормили.

Впрочем, без визы в США попасть невозможно. Визы на двоих стоили 370 долларов (почти 15 300 гривен). По словам девушки, получить разрешение им было довольно легко.

Также она пошутила, что во время перелета будто путешествовала во времени: самолет из Мадрида в Нью-Йорк летел 8 часов, но из-за разницы во времени в 6 часов при вылете в 14:00 они приземлились уже в 17:00 того же дня.

Транспорт и жилье

Такси из аэропорта до Манхэттена стоит почти 200 долларов (более 8200 гривен), поэтому туристы решили воспользоваться поездом и метро. Такая поездка обошлась в 20 долларов на двоих (примерно 830 гривен).

Отель на Манхэттене стоил 300 долларов в сутки (12 400 гривен). Туристка признала, что это дорого, однако из-за короткого путешествия на 4 дня она решила жить в центре, чтобы иметь доступ ко всем популярным местам.

Развлечения и питание

По ее словам, в Нью-Йорке есть немало бесплатных туристических локаций. Среди них – New York Public Library, Рокфеллер-центр и самая известная церковь Собор Святого Патрика.

Самой дешевой едой в городе туристка назвала McDonald's. За два меню, большие картофеля фри и напитки пара заплатила 25 долларов (1030 гривен).

Знаменитый Таймс-сквер поразил пару огромным количеством людей. Однако девушка предупредила туристов не давать никому свой телефон для фото из соображений безопасности.

Всего лишь за один день в Нью-Йорке пара потратила 1265 долларов (более 52 тысяч гривен).

