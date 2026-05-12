Жительница Рима Лаура Ицковиц рассказала Travel + Leisure куда именно едут итальянцы летом, чтобы насладиться отдыхом без толп людей. Среди локаций – малоизвестные места, которые редко попадают в классические туристические маршруты.

Куда итальянцы едут отдыхать летом?

Арджентарио

Тоскана у туристов ассоциируется с виноградником и холмами, но ее побережье остается без внимания.

Одним из таких мест является Арджентарио, в котором расположены два главных курортных городка – Порто-Эрколе и Порто-Санто-Стефано. Здесь спокойная атмосфера, без большого туристического ажиотажа.

Иския

Несмотря на популярность острова Капри, многие итальянцы для собственного отдыха выбирают именно Искию. Остров известен красивой зеленой природой, термальными источниками и сочетанием безупречных пейзажей.

Прочида

Еще менее туристическим направлением в Неаполитанском заливе остается Прочида. Остров любят жители Неаполя, которые приезжают сюда за вулканическими пляжами.

Пастельные дома здесь напоминают Амальфитанское побережье. Впрочем, Продича остается простой и непринужденной – без роскошных отелей и туристического лоска.

Понца

Небольшой остров у побережья Лацио стал излюбленным направлением для римлян. Здесь красивые цветные дома, уютные бухты и прозрачная морская вода. Однако большинство пляжей каменистые, поэтому местные загорают прямо на скалах.

Тропеа

На юге Италии, в Калибрии, расположен приморский город Тропеа. Итальянцы здесь проводят весь день на пляже, а вечером собираются на вечерние прогулки, аперитивы и джелато.

Одним из самых известных мест для проживания здесь считают бутик-отель в бывшем монастыре с видом на море и город.

Куда поехать в Италии в мае?

Путешественники говорят, что Неаполь является одним из самых живописных и интересных городов Средиземноморья, пишет In Journal. Город имеет прекрасную архитектуру, вкусную кухню и интересную культуру. Но кроме пляжей, здесь можно еще и приятно провести время за прогулкой.

Любители музеев и галерей могут посетить Национальный археологический музей, который хранит некоторые из самых ценных артефактов древнего мира. Галерея Умберто I содержит произведения искусства мастеров эпохи Возрождения, а Музей современного искусства Доннареджина ознакомит с современным искусством Неаполя.

Куда поехать на медовый месяц в Италии?

Италия является популярным направлением для медового месяца молодых супругов. А все благодаря своим романтическим локациям. Влюбленным стоит наведаться в Венецию или на Амальфийское побережье.

Кроме того, очень живописными являются итальянские озера. Одним из самых любимых мест многих влюбленных является озеро Комо. Озеро Маджоре известно своими садами и островом Пескатори, а вот озеро Орта довольно спокойное, но не менее романтичное.