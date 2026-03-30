Эта страна гармонично сочетает в себе атмосферность, природу, красоту, исторические достопримечательности и гастрономические впечатления, пишет The Times. Каждый уголок Италии создан для романтики – от солнечного Амальфийского побережья до красивых озер вроде озера Комо.

Куда поехать влюбленным в Италии?

Венеция, Венето

Это место самое романтичное в Италии. Эксперты советуют увидеть базилику Святого Марка, сделать селфи на Мосту Вздохов и прокатиться на водном такси.

В Венеции стоит посетить историческое кафе "Флориан" на капучино, а на вечер забронировать ресторан на террасе дворца Гритти. А еще рекомендуется покататься на ночной гондоле. Такое удовольствие является дорогим, но невероятно романтичным.

Итальянские озера

Одним из самых любимых мест многих влюбленных является озеро Комо. С обеих сторон оно окутано роскошными виллами и отелями высокого класса. Здесь стоит доехать в очаровательный городок Белладжио и насладиться видами с холмов.

Озеро Маджоре известно своими садами и островом Пескатори. Озеро Орта довольно спокойное, но не менее романтичное. Эта локация еще не заполнена туристами, поэтому можно получить прекрасную возможность оказаться почти в одиночестве на острове Сан-Джулио.

Амальфийское побережье

Эта локация для многих стала настоящей мечтой. Побережье известно впечатляющими видами и гламурной атмосферой. Эксперты отмечают, что Костиера-Амальфитана – отличное место для медового месяца.

Туристы здесь могут воспользоваться местным паромным сообщением, чтобы добраться до прибрежных городов, таких как Позитано или Салерно.

Рим, Лацио

Рим – одно из самых романтических мест в мире. Здесь история легко сочетается с повседневной жизнью. Влюбленным советуют посетить Колизей, знаменитый фонтан Треви, базилику Святого Петра и Виллу Боргезе.

Также найдите время, чтобы прогуляться по улочкам Трастевере, выпить итальянский апероль шприц и подняться на холм Джаниколо, чтобы полюбоваться закатом.

Кроме того, в 2026 году рекомендуется посетить город Матера в Италии, что является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Travel Off Path. Современная Матера стала любимой локацией для кинематографистов. Именно в этом городе снимали "Страсти Христовы" Мела Гибсона.

По словам путешественников, этот город имеет все шансы снова оказаться в центре внимания в 2026 году и закрепить за собой статус одного из самых уникальных туристических направлений Европы.

Что еще стоит знать туристам?